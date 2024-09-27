Какие вещи категорически нельзя гладить: топ тканей, для которых утюг – враг

Значок перечеркнутого утюга на этикетке – это важное предупреждение, которое поможет избежать повреждения одежды. Знать, какие материалы нельзя гладить и как правильно ухаживать за ними – это залог долговечности и опрятного вида ваших вещей.

Почти каждый из нас встречал на одежде или текстильных изделиях этикетку со значком перечеркнутого утюга.

Но что же означает этот символ и какие вещи категорически нельзя гладить? Ответ читайте на ТСН.ua.

Что означает значок перечеркнутого утюга

Знак перечеркнутого утюга на этикетке свидетельствует о том, что глажка изделия строго запрещена. Это важное указание от производителя, которого следует обязательно придерживаться. Если не обращать внимания на этот символ, существует высокий риск повредить одежду или текстиль, испортить его структуру или внешний вид.

Причин запрета глажки может быть несколько:

материал, который не выдерживает высоких температур, может испортиться или расплавиться;

особые покрытия или декоративные элементы могут пострадать от контакта с утюгом;

некоторые вещи могут потерять форму или стать менее функциональными после утюга.

Какие материалы нельзя гладить

Существует несколько видов тканей и материалов, которые нельзя гладить из-за их чувствительности к высоким температурам.

Нейлон и полиэстер

Нейлон и полиэстер – синтетические материалы, которые легко плавятся при контакте с горячим утюгом. Нагрев может вызвать деформацию тканей, появление пятен или даже проплавленные дыры. Если такие вещи нужно разгладить, лучше использовать отпариватель или гладить на очень низких температурах (если это позволяет этикетка).

Шелк

Шелк – деликатная ткань, которая может повредиться при высоких температурах. Глажка шелковых изделий без особой осторожности может привести к потере блеска или появлению следов от утюга. Чтобы сохранить их вид, лучше вообще избегать глажки или использовать отпариватель.

Бархат и велюр

Эти роскошные материалы обладают мягкой текстурой, которая может потерять свой вид под давлением и температурой утюга. Изделия из бархата или велюра лучше не гладить, поскольку ткань может стать плоской и потерять свою привлекательную фактуру.

Кожа и эко-кожа

Кожаные изделия, а также изделия из эко-кожи нельзя гладить, поскольку они могут потерять форму, растянуться или даже треснуть от контакта с горячим утюгом. Такие материалы можно очищать только специальными средствами по уходу за кожей.

Лайкра и эластан

Эти материалы используются в производстве спортивной одежды и купальников благодаря их эластичности. Но глажка может повредить волокна лайкры и эластана, что приведет к потере их эластичности и формы.

Нейлоновые кружева и тонкие ткани

Тонкие нейлоновые кружева очень легко испортить утюгом – они могут расплавиться или склеиться под влиянием высоких температур. Чтобы избежать повреждений, лучше вообще не гладить такие вещи.

Как ухаживать за вещами, которые нельзя гладить

Даже если глажка запрещена, есть другие способы сохранить одежду в безупречном состоянии.

Используйте отпариватель. Отпаривание на безопасном расстоянии поможет разгладить заломы без риска повреждения ткани.

Правильно сушите вещи. Развешивайте одежду сразу после стирки, чтобы она высохла естественным образом и не образовывала складок.

Храните вещи развешеными на вешалках, чтобы избежать заломов и смятия.

Используйте спреи против помятости. Специальные средства помогают быстро разгладить ткань без утюга.

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