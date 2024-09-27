Обвинение в наемничестве в России карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела против 72-летнего американца, обвиняемого в том, что он воевал в Украинке как "наемник" ВСУ.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию, обнародованную пропагандистами российского государственного информационного агентства "РИА Новости".

Мужчине, идентифицированному как Стивена Джеймса Хаббарда, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, Хаббард подписал контракт с украинским отрядом территориальной обороны в городе Изюм в феврале 2022 года. В апреле того же года его захватили в плен российские войска.

Обвинение в наемничестве в России карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Российские пропагандисты также сообщают, что Хаббард родился в штате Мичиган и переехал в Украину в 2014 году и некоторое время жил там с женщиной.

В публичной группе Facebook женщина, которая называет себя сестрой Хаббарда, сообщила, что ее брата похитили в Украине почти три года назад.

Согласно объявлению на веб-сайте суда, следующее слушание по делу Хаббарда назначено на 3 октября.

Спикер посольства США в Москве заявил, что ему известно о задержании американского гражданина, но отказался от дальнейших комментариев. В МИД Украины не ответили на просьбу о комментариях.

Габбард присоединился к списку по меньшей мере девяти американцев, которые сейчас находятся за решеткой в России.

Напомним, в августе этого года в Турции состоялся обмен заключенными между Россией и Западом, во время которого на свободе оказались по меньшей мере 10 российских политических заключенных, а также двое обвиняемых в шпионаже американцев и приговоренный к смертной казни в Беларуси гражданин Германии.

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