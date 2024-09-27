У Москві 72-річного американця судять як "найманця" ЗСУ

Звинувачення в найманстві в Росії карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Суд у Москві розпочав розгляд кримінальної справи проти 72-річного американця, якого звинувачують у тому, що він воював в Україні як “найманець” ЗСУ.

Про це в п'ятницю, 27 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на інформацію, оприлюднену пропагандистами російського державного інформаційного агентства “РИА Новости”.

Чоловікові, якого ідентифіковано як Стівена Джеймса Габбарда, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією слідства, Габбард підписав контракт з українським загоном територіальної оборони в місті Ізюм у лютому 2022 року. У квітні того ж року його захопили в полон російські війська.

Звинувачення в найманстві в Росії карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

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Російські пропагандисти також повідомляють, що Габбард народився у штаті Мічиган і переїхав до України 2014 року та деякий час жив там із жінкою.

В публічній групі у Facebook жінка, яка називається сестрою Габбарда, повідомила, що її брата викрали в Україні майже три роки тому.

Згідно з оголошенням на вебсайті суду, наступне слухання щодо справи Габбарда призначено на 3 жовтня.

Речник посольства США в Москві заявив, що йому відомо про затримання американського громадянина, але відмовився від подальших коментарів. У МЗС України не відповіли на прохання про коментарі.

Габбард приєднався до списку щонайменше дев'яти американців, які зараз перебувають за ґратами в Росії.

Нагадаємо, в серпні цього року в Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти в Білорусі громадянин Німеччини.

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