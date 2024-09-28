Росія перекидає колони через Маріуполь у бік міста на Донеччині для атак - Андрющенко

Загалом Росія перекинула до 5 тисяч осіб в бік Вугледару.
Російські окупанти переміщують колони через Маріуполь в бік Вугледара, де зараз триває їхній наступ.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з БК. Незважаючи на це наявно перкидання з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського район. Однак, тут спостерігається певне сповільнення та скорочення по чисельності", - йдеться у повідомленні.
За його словами, за результатами спостереження Росія перекинула до 5 тисяч осіб в бік Вугледару.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, як окупантам вдалося вийти до Вугледара на Донеччині.
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