Росія перекидає колони через Маріуполь у бік міста на Донеччині для атак - Андрющенко

Загалом Росія перекинула до 5 тисяч осіб в бік Вугледару.

Російські окупанти переміщують колони через Маріуполь в бік Вугледара, де зараз триває їхній наступ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з БК. Незважаючи на це наявно перкидання з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського район. Однак, тут спостерігається певне сповільнення та скорочення по чисельності", - йдеться у повідомленні.

За його словами, за результатами спостереження Росія перекинула до 5 тисяч осіб в бік Вугледару.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, як окупантам вдалося вийти до Вугледара на Донеччині.

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