Более 14 тысяч хасидов не смогли попасть в Умань: причина

Украинские полицейские в Умани несут караул вместе с израильскими коллегами.
На сегодня, 2 октября, более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань (Черкасская область) для празднования Рош ха-Шана.
Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.
Еще более 14 тысяч хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них – из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов.
Публичную безопасность и порядок в Умани мониторят полицейские, военнослужащие Нацгвардии Украины, спасатели ГСЧС, медицинская служба МВД и другие службы. Украинские полицейские несут караул вместе с 16 израильскими коллегами.
В комментарии "Суспільному" заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, что вероятно в 2024 году будет меньше паломников, чем в 2023-м:
"В предыдущем году было число 35,5 тысячи, а в этом году, я думаю, будет меньше. Все сейчас смотрят новости и понимают, что в Израиле также идет война. Там пошло обострение и многие самолеты не выпустили из Израиля".
В комментарии Новости.LIVE Ганич добавил, что засиди заплатили 17 млн грн туристического сбора. При этом расходы на уборку и обустройство оцениваются в 2,5 млн. грн.
Ранее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец обратился к хасидам с призывом учитывать ситуацию с безопасностью в Украине и воздержаться от поездки в Умань на празднование Рош ха-Шана. Это обусловлено регулярными атаками РФ на гражданские объекты и возможными провокациями.
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