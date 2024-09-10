Хасиды в Умани: как к приезду паломников готовятся в Черкасской области

В Черкасской ОВА призывают верующих воздержаться от посещения Умани на Рош га-Шана из-за опасности российских атак.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец обратился к хасидам с призывом учитывать ситуацию с безопасностью в Украине и воздержаться от поездки в Умань на празднование Рош га-Шана. Это обусловлено регулярными русскими атаками на гражданские объекты и возможными провокациями.

Об этом Табурец написал в своем Telegram.

По его словам, в этом году, как и в предыдущие годы войны, украинские власти рекомендуют верующим воздержаться от посещения культового для них места из-за сложной ситуации безопасности в Украине. Регулярные атаки русских войск и провокации ставят под опасность жизни мирного населения и могут сделать опасные условия для паломников.

Табурец отметил, что, несмотря на предостережения, часть верующих все же отправится в Умань, поэтому власти активно готовятся к их приезду.

"Совместно с местными властями, руководителями сектора безопасности, медицинской отрасли и коммунальщиками прорабатываем все вопросы", – сообщил он.

Особое внимание уделяется мерам безопасности. Власти усиливают укрытие в регионе и готовятся обеспечить паломников медицинской помощью, а также поддерживать санитарно-эпидемиологическое благополучие. Во время паломничества в Умани будет развернут оперативный штаб для координации всех мероприятий.

Напомним, после того, как Израиль ввел от 1 июля дополнительные ограничения на въезд для украинцев, Украина применит аналогичные требования к израильским гражданам, включая паломников, ежегодно приезжающих в Умань на праздник Рош га-Шана.

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