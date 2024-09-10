Хасиди в Умані: як до приїзду паломників готуються на Черкащині

У Черкаській ОВА закликають вірян утриматися від відвідин Умані на Рош га-Шана через небезпеку російських атак.

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець звернувся до хасидів із закликом зважати на безпекову ситуацію в Україні та утриматися від поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана. Це обумовлено регулярними російськими атаками на цивільні об'єкти та можливими провокаціями.

Про це Табурець написав у своєму Telegram.

За його словами, цьогоріч, як і в попередні роки війни, українська влада рекомендує вірянам утриматися від відвідин культового для них місця через складну безпекову ситуацію в Україні. Регулярні атаки російських військ та провокації ставлять під загрозу життя мирного населення і можуть створити небезпечні умови для паломників.

Табурець зазначив, що, незважаючи на застереження, частина вірян все ж вирушить до Умані, тому влада активно готується до їхнього приїзду.

"Спільно з місцевою владою, керівниками безпекового сектора, медичної галузі та комунальниками пропрацьовуємо всі питання", – повідомив він.

Особлива увага приділяється безпековим заходам. Влада посилює укриття в регіоні та готується забезпечити паломників медичною допомогою, а також підтримувати санітарно-епідеміологічне благополуччя. На час паломництва в Умані буде розгорнуто оперативний штаб для координації всіх заходів.

Нагадаємо, після того, як Ізраїль запровадив від 1 липня додаткові обмеження на в’їзд для українців, Україна застосує аналогічні вимоги до ізраїльських громадян, включно із паломниками, які щороку приїжджають до Умані на свято Рош га-Шана.

Читайте також: