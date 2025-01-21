Закінчення війни в Україні: які варіанти пропонують західні політики

Вибори президента США підштовхнули низку українських та західних політиків до обговорень щодо ймовірного завершення війни в Україні.

Серед гучних заяв політиків Заходу лунали сценарії, у яких Україна має пожертвувати своїми територіями та відмовитися від членства у НАТО.

Жвавості цим обговоренням додав новий президент США Дональд Трамп, який неодноразово у своїх передвиборчих виступах, а згодом і перед інавгурацією, обіцяв "швидко" завершити війну в Україні.

Згодом, він оголосив про зустріч із кремлівським диктатором, Володимиром Путіним. Також, члени його команди зробили кілька резонансних заяв про мирні переговори та закінчення війни, що викликали неабияке обурення серед української та європейської спільноти.

Про що говорять на Заході про ймовірне завершення війни в Україні – читайте в матеріалі від ТСН.ua

Україна має відмовитися від своїх територій

Минулої осені новообраний віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Україну відмовитися від територій заради миру з РФ.

Він переконаний, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних.

"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - заявляв тоді Венс.

Також посадовець зазначав, що Росія не повинна була нападати на Україну, але обидві воюючі сторони хочуть покласти край війні. І роль США, за його словами, полягає в тому, щоб запитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".

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Президент Словаччини Петер Пеллегріні також вважає, що Україні доведеться піти на "часткові територіальні втрати" для завершення війни.

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно бути реалістами. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", – зазначив словацький президент.

Пеллегріні запевнив, що його думка ґрунтується на інформації про ситуацію на фронті, яку він нібито отримує щодня. Також він закликав Україну та РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Легкого рішення не буде

Президент Франції Емманюель Макрон під час своєї традиційної промови перед Збройними силами Франції заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться.

“Війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра”, – попередив Макрон.

Натомість він наголосив на важливості забезпечення України необхідними гарантіями після припинення бойових дій, щоб запобігти повторенню війни на її території.

Зауважимо, раніше президент Франції також заявляв, що швидкого і легкого рішення щодо завершення війни в Україні не буде. На його думку, лише Україна має "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

Тим часом США, за словами президента Франції, повинні допомогти європейцям змінити характер ситуації та переконати Росію сісти за стіл переговорів.

"А європейці мають побудувати гарантії безпеки для України, що й буде їхнім першочерговим обов'язком", – заявив Макрон.

Він також додав, що капітуляція України не може бути хорошою для європейців і американців, а "довіра" до Заходу буде "підірвана", якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від конфлікту.

Німеччина припускає завершення війни найближчим часом

На противагу Макрону, Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що активна фаза війни в Україні завершиться вже цього року.

Він зазначив, що необхідно розглянути всі можливі варіанти "щодо того, як зупинити вбивства та зробити мир можливим". Разом з тим, він заявив, що мирне рішення не можна шукати "через голови українців і європейців".

Своєю чергою, у німецькому уряді допускають, що кремлівський диктатор Володимир Путін може скоро закінчити війну в Україні, пише BILD із посиланням на "внутрішній аналіз" уряду.

Зазначається, що цей аналіз містить висновок, що "Кремль може завершити війну цього року і вже посилає відповідні сигнали росіянам і міжнародному співтовариству".

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За даними BILD, причини такого висновку – погіршення економічної ситуації в Росії та підготовка адміністрації президента РФ до післявоєнної виборчої кампанії парламентських виборів 2026 року.

Ще одним фактором сценарію швидкого закінчення війни розглядається прагнення обраного президента США Дональда Трампа якнайшвидше почати переговори з Москвою і Києвом після інавгурації 20 січня, зазначає BILD.

Три ключові моменти

Радник з національної безпеки США Майк Волтц вважає, що на шляху до припинення війни в Україні залишається три питання, які, на його переконання, мають бути ключовими.

Як уточнив посадовець, ці питання стосуються ймовірних переговорів України з РФ:

перше – хто має бути за столом переговорів;

друге – як привести їх за стіл переговорів;

третє – якими мають бути рамки угоди.

"Конфлікт має зупинитись і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити", – додав Волтц.

Зі слів американського посадовця, війна в Україні "поєднує методи ведення часів Першої світової", а також несе ризики ескалації до Третьої світової, бо Росія залучила війська Північної Кореї.

Обіцянки президента США

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. Водночас він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

Проте зараз у команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

Згодом Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

Як зазначив президент, можливі терміни закінчення війни стануть зрозумілими лише після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним. Ця розмова може відбутися дуже скоро, наголосив Трамп.

Мирний план Трампа

Чимало медіа поширювали різноманітні версії "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

В одному із таких йдеться про можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

Інший, передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. В обмін на це Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років.

Згідно з повідомленнями західних медіа, наразі немає конкретного мирного плану у Трампа, він перебуває на стадії обговорення. Проте, він базуватиметься на двох ключових параметрах: заморожування бойових дій по лінії фронту та відмова України від членства в НАТО.

Поступки від обох сторін

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення війни в Україні кожна сторона "повинна буде від чогось відмовитися". Водночас він визнав, що Росія є агресором у конфлікті, повідомляє видання CNN.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", – заявив Рубіо.

Пояснення, чому саме Україна має йти на поступки, посадовець не надав. Однак, він зауважив, що наразі створюється основа для майбутніх мирних переговорів.

Вагомі гарантії безпеки

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в інтерв'ю Le Monde заявив, що закінчення війни в Україні – це буде не лише перемога на полі бою. Важливим складником будуть дипломатичні досягнення та політичне врегулювання, в якому основоположне значення матиме вступ України до НАТО.

За словами політика, війна закінчиться не лише в результаті військових дій на фронті, а й у результаті політичного врегулювання.

"Дуже важливо, щоб Україна отримала необхідні гарантії безпеки і щоб російська агресія була відбита. І ми тут, у Європі, справді чітко розуміємо, що не можемо допустити, щоб через деякий час після закінчення війни Росія знову вдерлася до України. І тому цей шлях [України – ред.] до НАТО і ці гарантії безпеки матимуть основоположне значення", – зауважив Леммі.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, коли відбудуться переговори України з командою Трампа

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