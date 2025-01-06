Чи буде швидке закінчення війни в Україні – заява Макрона

Вашингтон має допомогти Європі змінити "характер ситуації" і "переконати Росію сісти за стіл переговорів", тоді як ЄС буде будувати гарантії безпеки для України.

Швидкого і легкого рішення в Україні не буде, незважаючи на слова 47-го президента США Дональда Трампа щодо завершення війни за 24 години.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив під час щорічної зустрічі французьких послів, передає BFMTV.

На думку Макрона, лише Україна має "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

"Тільки вони (українці – ред.) можуть їх вести (перемовини – ред.), щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого російським вторгненням 2022 року", – сказав він.

Тим часом США, за словами президента Франції, повинні допомогти європейцям змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів.

"А європейці мають побудувати гарантії безпеки для України, що й буде їхнім першочерговим обов'язком", – заявив Макрон.

Президент Франції також попередив, що за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде". Про це йшлося на тлі попередніх заяв американського президента Дональда Трампа щодо завершення війни за добу.

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", – сказав Макрон.

Він також додав, що капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців, а "довіра" до Заходу буде "підірвана", якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від конфлікту.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен також виступив із заявою щодо позиції України, зокрема в Курській області. За його словами, це є критично важливим для будь-яких майбутніх переговорів.

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