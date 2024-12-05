Сценарії завершення війни в Україні: які варіанти обговорюють

Україна прагне знайти ефективні рішення для досягнення миру, обговорюючи стратегічні кроки з міжнародними партнерами.

Питання: "коли закінчиться війна в Україні?", зокрема й повномасштабне вторгнення, неабияк хвилює кожного українця. Ворог щодня обстрілює українські місця, поширює ІПСО та погрожує ядерними атаками, називаючи це "миротворчою місією" щодо порятунку українців .

Чимало заяв щодо припинення вогню та настання довгоочікуваного миру висловлював президент України Володимир Зеленський. Зокрема, після представлення Плану перемоги України у США.

З командою новообраного президента США Дональда Трампа українська делегація розпочала перемовини. Ймовірно, учасники обговорюватимуть план припинення вогню та готовність України до миру.

TSN.ua зібрав усе, що відомо про ймовірні сценарії закінчення війни в України.

План перемоги України

У жовтні Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Як зауважив очільник держави, а словами Зеленського, якщо план підтримають, віна може завершитися не пізніше наступного 2025 року.

Також читайте У Фінляндії судять росіянина за воєнні злочини в Україні

Перший пункт – негайне запрошення України до НАТО. Другий і третій стосуються зміцнення оборонних можливостей України за сприяння партнерів. Йдеться, зокрема, і про спільний захист неба, і про неядерний щит для стримування російської агресії в майбутньому.

В четвертому пункті йдеться про економіку і поклади рідкісних цінних копалин в Україні, які можуть зацікавити західних інвесторів. Пункт п’ятий – про післявоєнну безпеку України та Європи. Зокрема, Київ пропонує заміщення американських військових у Європі українськими після завершення війни.

Документ, який Володимир Зеленський тримав у таємниці, обговорюючи його лише з ключовими партнерами, який він сам назвав "Планом перемоги".

“Якщо почати рухатися з цим планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше наступного року”, – зауважив Зеленський.

Росія загрожує Європі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на 31 щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ заявив про те, що Росія становить загрозу для безпеки країн Європи. На його думку, країна-агресорка не прагне миру, а створити власні зони впливу, де застосування сили диктує нові правила та нові кордони.

За словами Сибіги, Україна хоче здобути справедливий мир і повагу до принципів для всіх. Очільник українського МЗС наголосив, що Києву потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти. На думку міністра, Росія не є партнером, вона є найбільшою загрозою для спільної безпеки.

Варто нагадати, нещодавно дипломат зазначив, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО під час війни.

Трамп має кілька варіантів закінчення війни в Україні

У вівторок, 4 грудня українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком розпочали перемовини на високому рівні з майбутньою адміністрацією Трампа. За інформацією The Wall Street Journal українські представники до інавгурації Трампа хочуть зменшити розбіжності Києва та Вашингтона у питанні врегулювання війни.

Як писав ТСН.ua раніше майбутня адміністрація Трампа спробує швидко закінчити війну Росії проти України, шляхом встановлення режиму припинення вогню, тобто "заморозити" конфлікт.

Також читайте Зеленський поговорив з генсеком НАТО: про що йшлося

Згідно з інформацією видання Reuters, команда нового президента США має три основні плани щодо завершення війни в Україні: новопризначеного спецпредставника по Україні та Росії Кіта Келлога, віцепрезидента Джей Ді Венса та колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла.

Виходячи із опису кожного, можна звести їх до таких пунктів: замороження війни шляхом встановлення режиму припинення вогню; створення на лінії розмежування демілітаризованої зони та відкладення перспективу членства України в НАТО на невизначений термін

За даними Reuters, Дональд Трамп ще не скликав робочу групу для розробки уніфікованого мирного плану, наповнення якого залежатиме від його особистої взаємодії із Зеленським і Путіним. Зокрема, варто зауважити, що у кожному із підходів до заморожування бойових дій, а не повноцінного врегулювання конфлікту, міститься відмова України від вступу до НАТО.

Авторка репортажів з Росії та України Меган Стек у The New York Times також зауважила, що Трамп може підштовхнути Київ до переговорів, які призведуть до втрати значної частини території та відмови у вступі до НАТО.

Україна розпочала переговори про закінчення війни

Як повідомляє Wall Street Journal однією із ключових тем зустрічі голови Офісу президента Андрія Єрмака з представниками команди Дональда Трампа, була готовність України до миру з Росією. Зокрема, учасники обговорювали можливих шляхів припинення війни.

Спецпредставник США по Україні Кіт Келлог висловив підтримку постачання зброї від чинної адміністрації президента Джо Байдена, зазначивши, що це сприятиме подальшим переговорам. Водночас питання вступу України до НАТО не викликало зацікавленості у команди Трампа.

За даними джерела WSJ, в команді Трампа обговорюють сценарії, за якими Росія може зберегти контроль над 20% українських територій після завершення війни.

Київ прагне досягти конкретних домовленостей, які не лише забезпечать мир, але й дадуть гарантії безпеки для запобігання майбутнім конфліктам. Таким чином, переговори із командою Трампа мають стати важливим етапом у формуванні довгострокової стратегії України щодо війни та миру.

Як повідомляє Bloomber, за словами високопоставленого західного дипломата, наразі точаться дискусії на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою і що переговори мають початися найближчим часом.

Український журналіст Віталій Портников вважає, що сам факт переговорного процесу не означає зупинення воєнних дій.

За його словами, Дональд Трамп поки не є президентом Сполучених Штатів, він – обраний президент і будь-яке рішення може ухвалювати після січня. Можливість припинення вогню в Україні більше залежить не від позиції Трампа, а від того, чи погодиться на якісь умови Росія.

Реакція Росії

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нині Росія не готова до будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні. У Кремлі не бачать підстав для перемовин.

Проте, кілька тижнів тому посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо їх буде ініціювати новообраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.

Також читайте Війна або в'язниця: окупаційна влада примусово мобілізувала близько 50 тисяч жителів Криму

Гатілов зазначив, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються". Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни.

Що каже Зеленський

Під час саміту Україна – Південно-Східна Європа 9 жовтня Зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість зробити кроки для припинення війни не пізніше 2025 року.

"В жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи в напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – сказав президент.

Також читайте Чи стане загострення в Сирії порятунком для України – аналіз Newsweek

Як заявив Зеленський в інтерв'ю для SkyNews, війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

"Ми зробимо все, щоби закінчити цю війну. У нас є всі можливості закінчити цю війну наступного, 2025 року. Ми можемо це зробити, але тільки разом з Європою, США, звичайно, з Україною як головною частиною цієї угоди. Я певен, що ми можемо чинити величезний тиск на Росію через посилення України, потім дипломатичним шляхом", – сказав глава держави.

На його думку, новообраний американський президент США Дональд Трамп здатний чинити великий тиск на РФ через посилення України.

Також читайте Зеленський назвав кількість мерів у російському полоні

"Це (закінчення війни – Ред.) може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього хоче. Зрозуміло, що це не легко і це не відбудеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень і волі інших лідерів", – вважає президент.

Сценарії припинення війни, які пропонують на Заході

У своєму дослідженні аналітик Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House), фахівець із радянсько-російської політики безпеки Джон Лоу пише про чотири можливі результати повномасштабної війни Росії проти України: “тривала війна”, “заморожений конфлікт”, “перемога України” і “поразка України”. Незалежно від того, який сценарій виникне, далекосяжні та травматичні соціальні, економічні та політичні наслідки війни будуть неминучими.

На переконання професора Міського коледжу Нью-Йорка Раджана Менона наразі існує три сценарії закінчення війни в Україні.

Перший сценарій:

Росія все ще може досягти суттєвих успіхів на фронті, переломити ЗСУ і поставити Україні ультиматум. Тоді Путін точно висуне кілька вимог, серед них найважливіші: залишити за РФ захоплені українські території, а також повернути решту території України у свою орбіту впливу. Про повну окупацію навряд чи йдеться, проте тоді Україна ризикує перетворитися на Білорусь - країну без власної позиції, боєздатної армії та суверенітету.

Другий сценарій:

найбільш сприятливий для України, але вимагає від Києва жорстких рішень та активних дій. Щоб утримати фокус на собі з боку Заходу і далі отримувати військову допомогу, Україні потрібні перемоги. Києву треба задуматися про новий контрнаступ.

Третій сценарій:

якщо Україні не вдасться вибити ворога за кордон, або ж відбити частину тимчасово окупованої землі і поставити Путіна під загрозу втратити ще більше, а Росія так і не зможе прорвати оборону ЗСУ, сторонам доведеться домовлятися.

Паралельно з цим, уряди країн-партнерів також розглядають різні сценарії припинення війни. Як пише Bloomberg, в обговореннях йдеться про гарантії безпеки, які "захистять Україну, не провокуючи Путіна".

Один із можливих варіантів припинення вогню передбачає створення демілітаризованої зони. За словами дипломата-високопосадовця з НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, охоронятимуть і патрулюватимуть демілітаризовану зону.

Коли може закінчитися війна

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив думку, що війна справді може завершитися 2025 року, але для цього потрібні будуть сильні рішення.

Романенко додав, що Курська операція навряд чи вплине на закінчення війни, однак її можна буде використати як серйозний актив у переговорному процесі в разі, якщо Україні зараз буде надано суттєву допомогу.

Журналіст і публіцист Віталій Портников переконаний, що Росія захоче переговорів і зупинить війну тоді, коли буде справді знесилена на фронті.

"Не знаю, в якому році це відбудеться. Я вже кілька разів наводив умови для зупинки війни. Це дійсно можливо, якщо вони зупинилися, не можуть далі просуватися. Це коли їхні бомбардування української території не призводять до очікуваних ними результатів. Це коли вони втрачають величезну купу грошей, але не отримують нічого в результаті. Ось це три головні умови", – пояснив Портников.

Він наголосив, що все інше, як-от міжнародні форуми, засудження, заяви, "взагалі не мають жодного значення" для Росії.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що в США та ЄС, схоже, консенсус, що нейтральність України можна "продати" Путіну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.