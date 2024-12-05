Чи стане загострення в Сирії порятунком для України – аналіз Newsweek

Аналітики дискутують, чи зможе Росія повноцінно воювати на "два фронти" – в Україні і в Сирії одночасно.

Несподівані атаки повстанців у північно-західній Сирії цілком можуть відвернути частину уваги Росії від її тяжкої війни в Україні, але чи виявиться це відволікання достатньо значним, щоб стати порятунком для Києва – про це йдеться у статті Newsweek.

Видання нагадує, що хоча війна в Сирії офіційно не закінчилася, останніми роками вона переросла у відносно статичний конфлікт. За оцінками ООН 2022 року, за перші 10 років конфлікту було вбито понад 300 000 мирних жителів.

Росія підтримує режим Асада від початку громадянської війни в Сирії 2011 року, офіційно вступивши в конфлікт 2015 року, щоб підтримати сирійського диктатора. Центр стратегічних і міжнародних досліджень США описав втручання Росії в конфлікт як надання "вирішальної повітряної потужності сирійським та підтримуваним Іраном сухопутним силам" і розширення контролю Асада над територією країни.

"Наскільки Росія може відчувати потребу взяти участь у будь-якій контратаці, ще буде видно", – зауважують журналісти.

Від осені 2015 року Росія використовувала в Сирії переважно авіацію. Але в РФ також були наземні спецпідрозділи для керівництва авіаударами та російські командири, які очолювали сирійські війська, говорить науковий співробітник кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Мирон.

Вона окреслила основні зміни в сирійському конфлікті, які можуть підняти українські надії на перенапруження Росії через продовження військової підтримки Асада.

Експертка нагадала, що важливим гравцем у Сирії була ПВК "Вагнер" та інші воєнізовані угруповання та приватні військові компанії.

За словами Мирон, "Вагнер" тісно співпрацював з місцевими курдськими силами, відомими як Загони народної самооборони. Вони вважаються сирійською філією курдських повстанців — Робочої партії Курдистану, які діють з території Туреччини і яких Анкара вважає терористами.

У вівторок ГУР України заявило, що Росія направляє до Сирії нові сили з приватних військових компаній.

Коли 2016 року сили режиму Асада знову взяли Алеппо, російський диктатор Путін заявив, що "немає жодних сумнівів, що безпосередня участь Росії відіграла вирішальну роль" у кампанії Асада.

Покинута бронемашина сирійської армії стоїть на шосе в околицях міста Хан-Шейхун, на південний захід від Алеппо / Фото: Associated Press

Останніми днями Росія завдає авіаударів проти антиурядових сил, балансуючи між своєю прихильністю до Асада та увагою, яку вона приділяє Україні.

"Росія не може покинути Сирію", – вважає Марина Мирон.

"Будь-який рівень російської політичної, економічної чи військової могутності, відвернений від конфлікту проти України, вигідний Україні", – констатує науковий співробітник з питань національної безпеки британського аналітичного центру Council on Geostrategy Вільям Фрір.

"Однак, швидше за все, вплив буде вкрай обмеженим… Бойові дії в Україні є надто важливими для Кремля", – сказав Фрір.

"Російські військові ресурси, перенаправлені на Асада, навряд чи сильно змінять перебіг кампанії в Україні", – погодився науковий співробітник з питань сухопутних воєн Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI) Нік Рейнольдс.

"Повні наслідки падіння Алеппо і вплив на режим у Дамаску поки незрозумілі, але бойові дії в Сирії набагато менш масштабні, ніж у Європі, і підтримка режиму Асада навряд чи виявиться матеріально витратною", – додав Рейнольдс.

Російські літаки активно діють у Сирії, але це не означає, що там були розгорнуті якісь значні сили, каже експерт з авіації та колишній офіцер ППО України Валерій Романенко.

На його думку, навряд чи події в Сирії якось реально вплинуть на перебіг протистояння в Україні. "Російських літаків на Близькому Сході більш ніж достатньо для підтримки наземних військ у поточних досить обмежених операціях", – вважає Романенко.

За словами колишнього заступника секретаря РНБО України з питань кібербезпеки, а нині голови технологічного відділу лондонської компанії Prevail Андрія Зюзя, наслідки можуть бути скоріше політичними, ніж військовими.

"Будь-яка ознака ослаблення Росії в Сирії відіграє значну роль для України, оскільки втрата репутації Путіна надихає українців", – сказав Зюзь.

У Росії є дві бази в Сирії — база Хмеймім та військово-морський центр у Тартусі, які допомагають Росії проєктувати силу в Середземномор'ї.

З'явилися повідомлення, що Росія евакуює військово-морську базу в Тартусі на заході Сирії. Це може свідчити, що Росія не має наміру посилати значні підкріплення Асаду в найближчому майбутньому, заявив у вівторок Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше оглядач The Telegraph написав, що повстання в Сирії може серйозно вплинути на війну в Україні.

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