Зеленський назвав кількість мерів у російському полоні

Президент дорікнув світові за відсутність зусиль для повернення громадян України з полону РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів українських міст та голів громад.

Про це глава держави повідомив у зверненні на конференції, присвяченій правозахисній роботі.

Зеленський закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль, щоб повернути українців з неволі.

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"Зараз у російському полоні щонайменше шість мерів міст і голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути", – розповів президент.

Він також поінформував, що з ворожого полону вже вдалося повернути 3767 українців та українок. Держава залучає для цього посередників, шукає різні переговорні, політичні та юридичні можливості.

Зеленський дорікнув світові за відсутність зусиль для повернення громадян України з полону РФ:

"Ми вважаємо, що злочин – не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати Росію за все принесене її війною".

Глава держави нагадав, що напередодні у російському полоні загинув мер окупованого міста Дніпрорудне Євгеній Матвєєв. Він був захоплений у полон ще в березні 2022 року.

Президент заявив про недостатню реакцію світової спільноти на вчинки росіян з українськими полоненими.

"Досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає й на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані", – акцентував Зеленський.

На його думку, навіть наймасштабніші злочини РФ у війні багато хто у світі, у Європі поступово забуває:

"Забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб усе виправити", – уточнив президент.

Він зазначив, що Україна досі змушена фактично битися за створення спецтрибуналу проти Росії.

Розкритикував глава держави і недостатню допомогу від ООН чи Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо захисту та повернення з Росії полонених українців.

Нагадаємо, 4 грудня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що до України повернули тіло Матвєєва, який загинув у російському полоні.

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