Зеленский назвал количество мэров в российском плену

Президент упрекнул мир за отсутствие усилий для возвращения граждан Украины из плена РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся, по меньшей мере, шесть мэров украинских городов и глав громад.

Об этом глава государства сообщил в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе.

Зеленский призвал международное сообщество приложить все усилия, чтобы вернуть украинцев из неволи.

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"Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав громад. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не повинны, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть", – рассказал президент.

Он также проинформировал, что из вражеского плена уже удалось вернуть 3767 украинцев и украинок. Государство привлекает для этого посредников, ищет разные переговорные, политические и юридические возможности.

Зеленский упрекнул мир за отсутствие усилий для возвращения граждан Украины из плена РФ:

"Мы считаем, что преступление – не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают все усилия, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной".

Глава государства напомнил, что накануне в плену погиб мэр оккупированного города Днепрорудное Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 2022 года.

Президент заявил о недостаточной реакции мирового сообщества на поступки россиян с украинскими пленными.

"До сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы", – акцентировал Зеленский.

По его мнению, даже самые масштабные преступления РФ в войне многие в мире, в Европе постепенно забывают:

"Забывают именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить", — уточнил президент.

Он отметил, что Украина до сих пор вынуждена фактически сражаться за создание спецтрибунала против России.

Раскритиковал глава государства и недостаточную помощь от ООН или Международного комитета Красного Креста по защите и возвращению из России пленных украинцев.

Напомним, 4 декабря глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Украину вернули тело Матвеева, погибшего в российском плену.

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