Зеленський підписав указ про бронювання для медиків і ВЛК

Президент Володимир Зеленський підписав указ, де йдеться про заборону призначати медиків на військові посади, не повʼязані з медичною службою.

Про це Зеленський повідомив 5 грудня із посиланням на указ №817/2024.

Також в указі йдеться про наступне:

перегляд умов бронювання медиків;

цифровізацію ВЛК;

забезпечення обов’язкового електронного обліку поранених, травмованих і хворих військових та електронного ведення медичної документації у військово-медичних закладах

Цим указом Зеленський увів у дію рішення РНБО "щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період".

Тепер Кабмін повинен протягом місяця ухвалити рішення про врегулювання встановленої заборони на призначення на військову службу осіб з медичною освітою, які безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою). Винятком можуть стати призначення за власним бажанням такої особи.

Ба більше, протягом місяця уряд має опрацювати питання щодо доцільності перегляду умов та механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників сфери охорони здоров'я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що багато довідок ВЛК, які намагаються купити в Інтернеті ухилянти, підроблені шахраями і не мають жодного відношення до лікаря, який працює в закладі охорони здоров'я.

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