Зеленский подписал указ о бронировании для медиков и ВЛК

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, где говорится о запрете назначать медиков на военные должности, не связанные с медицинской службой.

Об этом Зеленский сообщил 5 декабря со ссылкой на указ №817/2024.

Также в указе говорится о следующем:

пересмотр условий бронирования медиков;

цифровизацию ВЛК;

обеспечение обязательного электронного учета раненых, травмированных и больных военных и электронного ведения медицинской документации в военно-медицинских учреждениях

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО "по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период".

Теперь Кабмин должен в течение месяца принять решение об урегулировании установленного запрета на назначение на военную службу лиц с медицинским образованием, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой). Исключением может стать назначение по собственному желанию такого лица.

Более того, в течение месяца правительство должно проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного состояния военнообязанных работников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Напомним, ранее речь шла о том, что многие справки ВЛК, пытающиеся купить в Интернете уклоняющие, поддельные мошенниками и не имеющие никакого отношения к врачу, работающему в заведении здравоохранения.

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