Партнери України розглядають різні сценарії припинення війни – Bloomberg

Один із можливих варіантів припинення вогню передбачає створення демілітаризованої зони.
Партнери України прагнуть поставити державу у найкраще становище для відбиття наступів Росії або перед переговорами про можливе припинення вогню. Паралельно з цим уряди країн-партнерів почали розглядати різні сценарії припинення війни.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.
Задля найкращого становища України перед перемовинами щодо припинення вогню НАТО подвоює зусилля, аби поспішити передати Києву більшу кількість зброї, оскільки ЗСУ "повільно здають позиції".
За даними джерел, паралельно з цим уряди країн-партнерів України почали розглядати різні сценарії припинення війни. Зокрема, в обговореннях йдеться про гарантії безпеки, які "захистять Україну, не провокуючи Путіна".
Один із можливих варіантів припинення вогню передбачає створення демілітаризованої зони. За словами дипломата-високопосадовця з НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, охоронятимуть і патрулюватимуть демілітаризовану зону.
Інший західний дипломат сказав, що ці обговорення відбуваються на тлі визнання нестійкою ситуації в Україні, і що переговори мають розпочатися найближчим часом.
Автори статті акцентують, що членство України в НАТО з гарантією безпеки з боку Альянсу у короткостроковій перспективі є виключеним.
"Замість цього Києву знадобляться гарантії безпеки, які потенційно зобов'яжуть США або інших союзників стати на його захист, якщо Росія порушить будь-яке припинення вогню. Це буде виходити за межі зобов'язань США і десятків союзників щодо зміцнення української армії в довгостроковій перспективі, включно з навчанням", – зазначається у публікації.
Нагадаємо, за інформацією Wall Street Journal, найближчим часом Україна планує заявити про свою готовність до миру з Росією. Це було одним із ключових питань зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака з представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа.
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