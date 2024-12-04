"Україні доведеться заплатити за мир відмовою від НАТО" — The Hill

Потенційні шляхи до припинення вогню в Україні все уважніше розглядаються із наближенням інавгурації Дональда Трампа. На тлі цього політичні експерти аналізують ситуацію із поступками і перемовинами.

Деякі із західних політичних експертів висловлюють думку, що Україні доведеться заплатити за мир відмовою від прагнень вступити до НАТО і наголошують, що географію не змінити, тож Росія залишиться сусідом України і завжди матиме більший інтерес до неї, ніж США.

Про це зокрема каже політичний директор аналітичного центру Defense Priorities Бенджамін Фрідман, пише The Hill.

"Україна все ще чіпляється за ідею (вступу в НАТО). Ймовірно, буде потрібна комбінація західних лідерів, щоб сказати: "Слухайте, ви не потрапите до НАТО. Цього не станеться. Тож складайте свої плани відповідно", і тоді, я думаю, вони (українці), ймовірно, почнуть змінюватися", — каже Фрідман.

Аналітики також нагадують, що Кіт Келлог — генерал-лейтенант у відставці, якого Трамп призначив спеціальним представником в Україні, вже запропонував досить детальні пропозиції щодо припинення війни. Наприклад, він припонує укласти угоду з очільником Кремля Путіним.

"В інтересах Америки було укласти угоду з Путіним щодо приєднання України до НАТО, особливо до січня 2022 року, коли були ознаки того, що російське вторгнення неминуче", — казав Келлог раніше.

Таким чином, Україні, ймовірно, доведеться задовольнитися іншими гарантіями безпеки від членів НАТО, такими як двосторонні зобов’язання з окремими європейськими країнами.

"Від самого початку війни в 2022 році Зеленський заявляв, що Україна боротиметься за повернення всієї своєї території, включно із Кримом, який Росія незаконно анексувала в 2014 році. Мирний план Зеленського передбачав повне повернення територій, а план перемоги містив пункти про зброю, необхідну для досягнення цієї мети. Але ці амбіції дедалі більше звужувалися протягом останніх двох років після того, як Україні не вдалося повторити успіхи 2022 року, коли вона відбила російські сили та повернула території в Харкові та Херсоні... Навіть несподіване серпневе вторгнення України до російської Курської області не завадило просування Москви на сході", — йдеться у матеріалі.

Тож, все це змушує Київ переглянути стратегію повного витіснення Росії з країни, вважають західні експерти.

"Президент України Володимир Зеленський, який тривалий час обіймав досить жорстку позицію щодо умов миру з РФ, зараз сигналізує про готовність до значних поступок в обмін на припинення війни і гарантії від Заходу. Зокрема Зеленський хоче, аби Україну якомога швидше взяли в НАТО, і тоді він погодиться залишити за Росією (принаймні на певний час) окуповані нею території. Однак експерти мають сумніви, що цей варіант можливий", — йдеться у матеріалі.

Експерти надають декілька пояснень цьому.

"Передусім проти нього виступають низка країн самого НАТО. По-друге, Путін проголосив недопущення України в НАТО однією з головних задач своєї загарбницької війни. Тож він теж навряд чи проковтне такий варіант. Нова адміністрація Трампа навряд чи запросить Україну приєднатися до альянсу, оскільки запропонований Трампом спецпредставник по Україні Кіт Келлог раніше сам звинувачував адміністрацію Байдена в провокуванні Путіна "намаганням сприяти членству України в НАТО", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо про жорсткі заявки генсека НАТО та термінове постачання ППО в Україну.

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