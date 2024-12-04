Магія різдвяно-новорічних свят із «АТБ»: стартує унікальна програма лояльності

Новорічно-різдвяні свята – це час, коли кожен, і дитина, і дорослий, прагне поринути у атмосферу дива, казковості, отримати позитивні емоції, мати надію на щось надзвичайне. Цього разу головним постачальником святкової магії для мільйонів українців стане «АТБ».

У понад 1200 магазинах найбільшої вітчизняної торговельної мережі в різних куточках країни з 3 грудня до 7 січня включно проходить різдвяно-новорічна акція WOW BOX.

Проєкт обіцяє стати справжнім символом свята та запорукою чудового новорічного настрою. Завдяки поєднанню мобільного застосунку, смачних сюрпризів і цікавинок для дітей та цінних подарунків для їхніх батьків унікальний святковий набір WOW BOX порадує кожного члена родини.

Всередині такої коробочки є картка-сюрприз «Прайзі» із гарантованими подарунками — сертифікатами від партнерів: SWEET.TV, Фокстрот, Englishdom, TOM. Також є сертифікати від Столичної ювелірної фабрики номіналом 200, 500 або 1000 гривень.

Для наймолодших покупців у кожному святковому боксі є солодощі, розмальовка, набір із 6 карток для мобільної гри із доповненою реальністю «Казкові герої».

Акція пропонує 4 різні WOW-набори, отже, є можливість створити власну чарівну казку та зібрати цікаву колекцію із 24 карток, які відкривають 24 гри в безоплатному мобільному застосунку (завантажити його можна в App Store або Google Play).

Новорічні дива на цьому не закінчуються! Кожен WOW BOX — це шанс знайти ювелірні прикраси з колекції «Символи життя», а також виграти головний приз — каблучку із діамантом.

Як зазначив засновник компанії – партнера акції Art Nation Loyalty Едуард Ахрамович, WOW BOX — це гармонійне поєднання святкової магії, інноваційних рішень та ігрового досвіду, який подарує клієнтам «АТБ» незабутні враження.

Три простих кроки до святкового дива з «АТБ»:

1. Здійснити купівлю товарів на суму від 100 грн або придбати товари партнерів, які помічені спеціальними цінниками.

2. Отримати WOW BOX за акційною ціною 149 грн (замість 300 грн). У разі оплати карткою «АТБ» можна придбати ще один бокс зі знижкою 50%.

3. Завантажити застосунок «АТБ», відсканувати код на картці й отримати гарантовані подарунки від партнерів, а також мати шанс виграти каблучку із діамантом.

Більше інформації про умови акції у мобільному застосунку «АТБ-Маркет» або на офіційній сторінці проєкту atb-wowbox.com.