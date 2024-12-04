"Украине придется заплатить за мир отказом от НАТО" — The Hill

Потенциальные пути к прекращению огня в Украине все более внимательно рассматриваются с приближением инаугурации Дональда Трампа. На этом фоне политические эксперты анализируют ситуацию с уступками и переговорами.

Некоторые из западных политических экспертов высказывают мнение, что Украине придется заплатить за мир отказом от стремлений вступить в НАТО и подчеркивают, что географию не изменить, так что Россия останется соседом Украины и всегда будет больше интерес к ней, чем США.

Об этом говорит политический директор аналитического центра Defense Priorities Бенджамин Фридман,пишет The Hill.

"Украина все еще цепляется за идею (вступления в НАТО). Вероятно, потребуется комбинация западных лидеров, чтобы сказать: "Слушайте, вы не попадете в НАТО. Поэтому составляйте свои планы соответственно", и тогда, я думаю, они (украинцы), вероятно, начнут меняться", — говорит Фридман.

Аналитики также напоминают, что Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке, которого Трамп назначил специальным представителем в Украине, уже предложил достаточно детальные предложения по прекращению войны. Например, он предлагает заключить соглашение с главой Кремля Путиным.

"В интересах Америки было заключить соглашение с Путиным по присоединению Украины к НАТО, особенно к январю 2022 года, когда были признаки того, что российское вторжение неизбежно", — говорил Келлог ранее.

Таким образом Украине, вероятно, придется удовлетвориться другими гарантиями безопасности от членов НАТО, такими как двусторонние обязательства с отдельными европейскими странами.

"С самого начала войны в 2022 году Зеленский заявлял, что Украина будет бороться за возвращение всей своей территории, включая Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Мирный план Зеленского предусматривал полный возврат территорий, а план победы содержал пункты об оружии, необходимом для достижение этой цели. Но эти амбиции все больше сужались за последние два года. после того, как Украине не удалось повторить успехи 2022 года, когда она отразила российские силы и вернула территории в Харькове и Херсоне... Даже неожиданное августовское вторжение Украины в российскую Курскую область не помешало продвижению Москвы на востоке", — говорится в материале.

Все это заставляет Киев пересмотреть стратегию полного вытеснения России из страны, считают западные эксперты.

"Президент Украины Владимир Зеленский, долгое время занимавший достаточно жесткую позицию по условиям мира с РФ, сейчас сигнализирует о готовности к значительным уступкам в обмен на прекращение войны и гарантии от Запада. В частности, Зеленский хочет, чтобы Украину как можно скорее взяли в НАТО, и тогда он согласится оставить за Россией (по крайней мере на время) оккупированные ею территории. Однако эксперты сомневаются, что этот вариант возможен", — говорится в материале.

Эксперты дают несколько объяснений этому.

Прежде всего, против него выступают ряд стран самого НАТО. Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог ранее сам обвинял администрацию Байдена в провоцировании Путина "старанием содействовать членству Украины в НАТО", — говорится в материале.

Напомним о жестких заявках генсека НАТО и срочных поставках ПВО в Украину.

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