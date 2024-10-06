Портников припустив, за яких умов зупиниться війна

Росія зупинить війну тоді, коли дійсно буде знесилена на фронті. Це одна із умов.

Таку думку висловив журналіст та публіцист Віталій Портников в етері Еспресо.

"Чому ми весь час дивуємося їхньому просуванню? Таке враження, ніби ми весь час думаємо, що вони готові зупинити війну, що вони хочуть перемовин, знесилені. Вони захочуть перемовин, коли дійсно будуть знесилені. Це можливий варіант. Знову-таки, не знаю, в якому році це відбудеться. Я вже кілька разів наводив умови для зупинки війни. Це дійсно можливо, якщо вони зупинилися, не можуть далі просуватися. Це коли їхні бомбардування української території не призводять до очікуваних ними результатів. Це коли вони втрачають величезну купу грошей, але не отримують нічого в результаті. Ось це три головні умови", - сказав він.

Все інше, як міжнародні форуми, засудження, заяви, на його думку "взагалі не мають жодного значення" для РФ.

Нагадаємо, за даними ISW, Кремль збільшує фінансові стимули для охочих йти на війну.

У Донецькій області знищено російський безпілотник С-70 "Охотнік”

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