Портников предположил, при каких условиях остановится война

Международные форумы, осуждения, заявления, по мнению Портникова, "вообще не имеют никакого значения" для РФ.
Россия остановит войну тогда, когда действительно будет истощена на фронте. Это одно из условий.
Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
"Почему мы все время удивляемся их продвижению? Такое впечатление, будто мы все время думаем, что они готовы остановить войну, что они хотят переговоров, обессиленные. Они захотят переговоров, когда действительно будут обессилены. Это возможный вариант. Опять-таки, не знаю, в каком году это произойдет. Я уже несколько раз приводил условия для остановки войны. Это действительно возможно, если они остановились, не могут дальше продвигаться. Это когда их бомбардировки украинской территории не приводят к ожидаемым ими результатам. Это когда они теряют огромную кучу денег, но не получают ничего в результате. Вот это три главных условия", - сказал он.
Все остальное, как международные форумы, осуждения, заявления, по его мнению, "вообще не имеют никакого значения" для РФ.
Напомним, по данным ISW, Кремль увеличивает финансовые стимулы для желающих идти на войну.
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