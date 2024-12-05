Україна розпочала переговори про кінець війни: що відомо

Україна починає переговори з командою Трампа про закінчення війни та планує заявити про свою готовність до миру. Про це заявили західні ЗМІ і ця новина швидко облетіла весь світ. У Вашингтоні українська делегація зустрілася з радниками новообраного президента США Дональда Трампа і переговори нібито мають розпочатися вже найближчим часом. А тим часом західні журналісти назвали три варіанти закінчення війни в Україні.

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Україна починає перемовини

Україна розпочинає переговори з командою Трампа про припинення війни! 4 грудня українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком розпочали перемовини на високому рівні з майбутньою адміністрацією Трампа. Видання The Wall Street Journal повідомило перші деталі.

"Представники України намагаються ще до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа зменшити розбіжності Києва та Вашингтона у питанні врегулювання війни. Вже відомо, що Андрій Єрмак провів 4 грудня зустріч з спецпредставником США у питаннях Росії та України Кітом Келлогом та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Приєднався до обговорень і віцепрезидент Джей Ді Венс".

Попередньо, команда Трампа мало зацікавлена ​​в тому, щоб запропонувати Україні приєднатися до НАТО попри те, що президент Володимир Зеленський називав це життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії. Незважаючи на це, видання пише, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Однак йдеться про стійкий мир, адже нестабільний або тимчасовий мир не служить інтересам ані США, ані України. Зауважу, що на момент запису випуску в Україні офіційно не підтвердили інформацію про початок переговорів щодо закінчення війни.

План Перемоги

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного – 2025-го – року.

За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.

Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

Також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі.

Таємні додатки

Однак План перемоги України має не лише п’ять пунктів, які були оприлюднені, а містить ще й таємні додатки. Київ просить надати допомогу за цими засекреченими пунктами якомога раніше. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня.

Зеленський навів приклад – це рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.

Що у таємних додатках

Щодо таємних додатків до Плану, як раніше повідомляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичну складову — яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні. Про це йшлося на сторінках видання NV.

Плани Трампа щодо війни в Україні

А тим часом стало відомо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Однак політик ще не скликав групу для розроблення цього плану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох чиновників. Один з ексчиновників в галузі національної безпеки США розповів, що у Трампа є три основні пропозиції щодо мирного плану:

"План спецпредставника щодо України та Росії генерала Кіта Келлога, план обраного віцепрезидента США Джей Ді Венса, план колишнього в. о. керівника розвідки Річарда Гренелла".

План Джей Ді Венса

Джей Ді Венс запропонував мирний план у вересні. Політик виступав проти допомоги Україні. Відповідно до його плану, мирна угода між Києвом та Москвою може передбачати демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ. Венс також пропонував відмовити Україні у членстві в НАТО.

План Річарда Гренелла

Щодо Гренелла, то він виступав за створення "автономних зон" на сході України. Він заявляв, що членство України в Альянсі – не в інтересах США. До речі, як розповів один із радників новообраного американського президента, Гренелл – один з небагатьох, хто був присутній на зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського у вересні в Нью-Йорку.

План генерала Кіта Келлога

План Келлога був розроблений у співавторстві з ексчиновником Ради національної безпеки США Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку 2024 року. Документ передбачає заморожування поточних ліній фронту. У статті зазначається, що новообраний американський лідер надасть Україні більше зброї, лише якщо держава погодиться на мирні переговори. Водночас Трамп попередить Росію про збільшення допомоги для Києва у разі, якщо Москва відмовиться від переговорів. Щодо членства України в НАТО, то воно цим планом не передбачається. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США, які можуть передбачати збільшення постачань зброї після укладання мирної угоди.

Реакція Росії

І от після оприлюднення цього плану спецпосланець Трампа поставив на місце одного з путінських прихвоснів. Російський "православний олігарх" Костянтин Малофєєв заявив, що у Москві "пошлють" спецпосланця Трампа Кіта Келлога з його планом врегулювання війни в Україні. Той про це дізнався, і послав самого Малофєєва. Реакція спецпосланця Трампа пролунала в етері телеканалу Fox News. Раніше Малофєєв у коментарі Financial Times сказав, що Путін, найімовірніше, не погодиться на пропозицію врегулювання російсько-української війни, яку пропонує Келлог.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми його приймаємо, а потім посилаємо його до біса, тому що нам все це не подобається. От і всі переговори"

Ось так висловився Малофєєв, додавши, що переговори будуть "конструктивними", коли на них говоритимуть "не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу", на менше Путін не погодиться. Також він пов’язав можливість переговорів із забороною Україні бити по РФ. Келлог на це відповів, що Малофєєву варто "краще розуміти, хто такий Дональд Трамп", і що недооцінювати його — це "велика помилка".

"Це не про Кіта Келлога. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки та президента Трампа. І він із цим розбереться, як він завжди це робив. […] Краще повернись назад у свою коробку і краще зрозумій Дональда Трампа, тому що ти явно не розумієш".

Росіяни про перемовини

А ще від росіян днями пролунала нова заява про перемовини. Хоча насправді — там нічого нового. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нині Росія не готова до будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні. У Кремлі не бачать підстав для перемовин. Він також подякував Катару за відповідну пропозицію.

"Багато країн заявляють про готовність надати свою територію (для переговорів). І ми вдячні всім країнам за таку добру волю, зокрема Катару".

А зовсім нещодавно вони теревенили по-іншому. Кілька тижнів тому на болотах назвали умову для переговорів щодо припинення війни в Україні. Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо їх буде ініціювати новообраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.

Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються". Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни. Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем.

Розмова Валерія Герасимова і Чарльза Брауна

Попри всі суперечності, нещодавно між Росією і Штатами відбувся телефонний дзвінок. Начальник Генштабу РФ Герасимов зателефонував у США через шість днів після удару "Орєшніком" по Україні і пояснив, що це була відповідь за ATACMS. ABC пише, що Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну 27 листопада і попередив про випробувальні пуски гіперзвукових ракет з російських кораблів у Середземному морі. Такий дзвінок є другим за час повномасштабної війни. The New York Times вважає цю розмову "вкрай незвичайною". Герасимов повідомив Брауну, що випробувальний пуск нової ракети "Орєшнік" був запланований як відповідь на дозвіл адміністрації Байдена Україні використовувати ATACMS по території Росії. Прессекретар Брауна сказав, що "на прохання генерала Герасимова, генерал Браун погодився не оголошувати про зміст дзвінка за своєю ініціативою". Але ініціативу проявили журналісти.

Нагадаємо, у РНБО не бачать жодних сигналів, що Путін готовий завершувати війну й досягати миру.

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