Украина начала переговоры о конце войны: что известно

Украина начинает переговоры с командой Трампа об окончании войны и намерена заявить о своей готовности к миру. Об этом заявили западные СМИ, и эта новость быстро облетела весь мир. В Вашингтоне украинская делегация встретилась с советниками новоизбранного президента США Дональда Трампа и переговоры якобы должны начаться в ближайшее время. Тем временем западные журналисты назвали три варианта окончания войны в Украине.

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Украина начинает переговоры

Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны! 4 декабря украинские чиновники во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком начали переговоры на высоком уровне с будущей администрацией Трампа. Издание The Wall Street Journal сообщило первые детали.

"Представители Украины пытаются еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа уменьшить разногласия Киева и Вашингтона в вопросе урегулирования войны. Уже известно, что Андрей Ермак провел 4 декабря встречу со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по национальной безопасности Майком Уолтцем. Присоединился к обсуждениям и вице-президент Джей Ди Вэнс".

Предварительно, команда Трампа мало заинтересована в том, чтобы предложить Украине присоединиться к НАТО, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский называл это жизненно важной гарантией безопасности против будущей российской агрессии. Несмотря на это, издание пишет, что Украина планирует сообщить о готовности к миру. Однако речь идет об устойчивом мире, ведь нестабильный или временный мир не служит ни интересам США, ни интересам Украины. Замечу, что на момент записи выпуска в Украине официально не подтвердили информацию о начале переговоров относительно окончания войны.

План Победы

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. По словам Зеленского, если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего – 2025-го – года.

По словам Зеленского, первые четыре пункта плана следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный.

Третий пункт предусматривает размещение на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

Также Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала. Этот пункт также содержит секретное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пункт пятый рассчитан на послевоенное время. По словам президента, после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

Секретные приложения

Однако План победы Украины имеет не только пять обнародованных пунктов, а содержит еще и секретные приложения. Киев просит оказать помощь по этим засекреченным пунктам как можно раньше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября.

Зеленский привел пример – это решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

Что в секретных приложениях

Что касается секретных приложений к Плану, как ранее сообщал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, речь идет о математической составляющей — какое количество оружия и в каком виде должно быть предоставлено Украине. Об этом шла речь на страницах издания NV.

Планы Трампа по войне в Украине

Тем временем стало известно, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа предложила три варианта мирного плана по войне в Украине. Однако политик еще не созвал группу по разработке этого плана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех чиновников. Один из экс-чиновников в области национальной безопасности США рассказал, что у Трампа есть три основных предложения по мирному плану.

"План спецпредставителя по Украине и России генерала Кита Келлога, план избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса, план бывшего и.о. руководителя разведки Ричарда Гренелла".

План Джей Ди Вэнса

Джей Ди Вэнс предложил мирный план в сентябре. Политик выступал против помощи Украине. Согласно его плану, мирное соглашение между Киевом и Москвой может предусматривать демилитаризованную зону на нынешних линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения дальнейших вторжений со стороны РФ. Вэнс также предлагал отказать Украине в членстве в НАТО.

План Ричарда Гренелла

Относительно Гренелла, то он выступал за создание "автономных зон" на востоке Украины. Он заявлял, что членство Украины в Альянсе – не в интересах США. Кстати, как рассказал один из советников новоизбранного американского президента, Гренелл – один из немногих присутствовавших на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре в Нью-Йорке.

План генерала Кита Келлога

План Келлога был разработан в соавторстве с экс-чиновником Совета национальной безопасности США Фредом Флейцем и представлен Трампу в начале 2024 года. Документ предполагает заморозку текущих линий фронта. В статье отмечается, что новоизбранный американский лидер предоставит Украине больше оружие, только если государство согласится на мирные переговоры. При этом Трамп предупредит Россию об увеличении помощи для Киева в случае, если Москва откажется от переговоров. Что касается членства Украины в НАТО, то оно этим планом не предусмотривается. Киеву будут предложены гарантии безопасности со стороны США, которые могут предполагать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.

Реакция России

И вот после обнародования этого плана спецпосланник Трампа поставил на место одного из путинских прихвостней. Российский "православный олигарх" Константин Малофеев заявил, что в Москве "пошлют" спецпосланника Трампа Кита Келлога с его планом урегулирования войны в Украине. Тот об этом узнал и послал самого Малофеева. Реакция спецпосланника Трампа прозвучала в эфире телеканала Fox News. Ранее Малофеев в комментарии Financial Times сказал, что Путин, вероятнее всего, не согласится на предложение урегулирования российско-украинской войны, которое предлагает Келлог.

"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом посылаем его к черту, потому что нам все это не нравится. Вот и все переговоры".

Вот так выразился Малофеев, добавив, что переговоры будут "конструктивными", когда на них будут говорить "не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира", на меньшее Путин не согласится. Также он увязал возможность переговоров с запретом Украине бить по РФ. Келлог на это ответил, что Малофееву следует "лучше понимать, кто такой Дональд Трамп", и что недооценивать его — это "большая ошибка".

"Это не про Кита Келлога. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампа. И он с этим разберется, как он всегда это делал. […] Лучше вернись назад в свою коробку и лучше пойми Дональда Трампа, потому что ты явно не понимаешь".

Россияне о переговорах

А еще от россиян на днях прозвучало новое заявление о переговорах. Хотя на самом деле – там ничего нового. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас Россия не готова к каким-либо переговорам по прекращению войны в Украине. В Кремле не видят оснований для переговоров. Он также поблагодарил Катар за соответствующее предложение.

"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию (для переговоров). И мы благодарны всем странам за такую добрую волю, в частности Катару".

А совсем недавно они болтали по-другому. Несколько недель назад на болотах было названо условие для переговоров по прекращению войны в Украине. Посол России в ООН Геннадий Гатилов заявил, что Москва открыта для переговоров, если их будет инициировать новоизбранный президент США Дональд Трамп. В то же время, по мнению Кремля, любые дискуссии должны быть основаны на "реальности", достигнутой Россией во время войны.

При этом Гатилов добавил, что предложения начать политический процесс "приветствуются". Он также сказал, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте", очевидно, имея в виду продвижение российских войск в Украине, уже сейчас контролирующих пятую часть страны. Посол Гатилов сказал, что избрание Трампа представляет собой новую возможность для диалога с Соединенными Штатами, но он сомневается в более широкой перезагрузке отношений и повторил предупреждения, высказанные ранее Кремлем.

Беседа Валерия Герасимова и Чарльза Брауна

Несмотря на все противоречия, недавно между Россией и Штатами произошел телефонный звонок. Начальник Генштаба РФ Герасимов позвонил в США через шесть дней после удара "Орешником" по Украине и объяснил, что это был ответ за ATACMS. ABC пишет, что Герасимов позвонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну 27 ноября и предупредил об испытательных пусках гиперзвуковых ракет с российских кораблей в Средиземном море. Такой звонок является вторым за время полномасштабной войны. The New York Times считает этот разговор "крайне необычным". Герасимов сообщил Брауну, что испытательный пуск новой ракеты "Орешник" был запланирован как ответ на разрешение администрации Байдена Украине использовать ATACMS по территории России. Пресс-секретарь Брауна сказал, что "по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о содержании звонка по своей инициативе". Но инициативу проявили журналисты.

Напомним, в СНБО не видят никаких сигналов, что Путин готов завершать войну и достигать мира.

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