Трамп може прискорити неминучий фінал війни в Україні — NYT

Рішення про територіальні поступки не буде найскладнішою частиною переговорів про мир в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп, який успадковує криваву війну в Україні, може підштовхнути Київ до переговорів, які призведуть до втрати території та відмови у вступі до НАТО.

Про це пише в неділю, 17 листопада, авторка репортажів з Росії та України Меган Стек у The New York Times.

Хоча досі невідомо, який саме план врегулювання війни в Україні може застосувати Дональд Трамп, однак у виданні нагадали, що його радники озвучували пропозиції поступитися захопленими Росією територіями та відмовитися від своїх прохань вступити до НАТО в обмін на мир.

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На думку авторки публікації, Трампу доведеться це зробити, якщо він дійсно хоче припинити війну, в якій "щодня гинуть десятки і сотні людей".

“Трамп повинен скористатися шансом, щоб врятувати життя. Ніхто не прийде рятувати Україну. Згодом знадобиться врегулювання. Попри спалахи вражаючого успіху українських сил, російська позиція поступово зміцнилася, і немає причин очікувати, що Путін зараз втратить перевагу. Це може звучати як пораженство, але це також реалізм”, - йдеться у статті.

На думку авторки, рішення про територіальні поступки не буде найскладнішою частиною переговорів. За її словами, лідери обох країн зможуть представити це як тимчасові втрати чи здобутки, які пізніше будуть скасовані дипломатією чи навіть силою.

“Справді нерозв’язною проблемою є вимога пана Зеленського, щоб Захід захистив Україну від майбутніх нападів Росії, надавши те, що дипломати евфемістично називають “гарантіями безпеки”. На практиці Україна хоче відновити та зміцнити свою армію (цю частину буде легко отримати), а також, що важливо та суперечливо, негайного запрошення приєднатися до НАТО”, - йдеться у статті.

Авторка наголошує, що Сполучені Штати з недовірою ставляться до вступу України в НАТО, оскільки це, за її словами, може розпалити пряму війну між ядерними державами - Росією та США.

“Америка не збирається рятувати Україну. Можливо, нам потрібно, щоб містер Трамп — нахабний і безпринципний — нарешті сказав це вголос і діяв відповідно”, - підсумувала вона.

Нагадаємо, адвокат Трампа Борис Епштейн, який координував його захист у суді, запропонував майбутньому президентові США свою кандидатуру на роль спеціального представника щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

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