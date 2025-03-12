Визначився суперник "Барселони" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Дортмундська "Боруссія" на виїзді обіграла "Лілль" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "П'єр-Моруа" у місті Вільнев-д'Аск завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі Джонатан Девід вивів французьку команду вперед, реалізувавши пенальті. Асистом відзначився колишній захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі.

Але в другому таймі німецький клуб переламав перебіг матчу. На 54-й хвилині "джмелі" відігралися – Емре Джан реалізував пенальті.

На 65-й хвилині дортмундці забили переможний м'яч – автором результативного удару став Максимільян Баєр.

У першому матчі, який відбувся тиждень тому в Дортмунді, команди не зуміли визначити сильнішого (1:1).

Таким чином, за сумою двох поєдинків "Боруссія" перемогла з рахунком 3:2 та вийшла до 1/4 фіналу, де зіграє проти іспанської "Барселони", яка в 1/8 фіналу вибила португальську "Бенфіку" українського воротаря Анатолія Трубіна.

Огляд матчу "Лілль" – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

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