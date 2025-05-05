Выборы президента Румынии: аналитик рассказала, к чему может привести победа Симиона

Флаг Румынии

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Антиукраинский кандидат в президенты Джордже Симен набрал 60% в первом туре, и это может привести к кризису в Румынии, если премьером станет одиозная фигура Келин Джорджеску.

Такое мнение высказала аналитика Фонда Демократические инициативы Марианна Присяжнюк в эфиреКИЕВ24.

«Шестьдесят процентов, которые взял Джордже Симион по результатам первого тура, это очень весомый результат, который будет сложно перебить. Ну, вполне логично, что мы должны готовиться к худшему сценарию. Я думаю, что самым рискованным сценарием является все же то, что Симион может назначить премьер-министром Келина Джорджеску», — рассказала она.

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Она напомнила, что Конституционный суд отменил выборы, но это лишь ускорило приход Симеона к власти, который может кардинально изменить курс Румынии в сторону правого радикализма.

«Поэтому, ну, решение Конституционного суда, которым были отменены предыдущие попытки провести президентские выборы, если это казалось тогда панацеей, ну, то в конце концов это стало капканом, который только приближает этот крах. Насколько опасен Джордже Симион, безусловно, это не будет таким открытым к диалогу, как Йоханис, хотя внутри страны Йоханниса критикуют преимущественно и называют его десятилетие при власти утраченным временем. Но Симион, в отличие от того Жорбана, входит, например, на уровне Европы в группу Мелони, в группу консерваторов и реформистов», — рассказала Присяжнюк.

Аналитика отмечает, что несмотря на худший сценарий, в котором победа Джорджи Симона становится реальностью, все же остаются рычаги влияния и возможности для поиска точек взаимодействия. По ее мнению, необходимо уже сейчас искать способы взаимодействовать с новой политической реальностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джордж Симион выступает против помощи Украине, критикует ЕС и симпатизирует Трампу, хотя свою пророссийскую позицию отрицает.