Выборы президента Румынии: лидирует худший для Украины кандидат

Антиукраинский кандидат в президенты Румынии Джордж Симион на избирательном участкех / © Associated Press

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В первом туре повторных президентских выборов в Румынии, состоявшихся в воскресенье, 4 мая, победу одерживает ультраправый политик Джордже Симион. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу. Свою пророссийскую позицию Симион отрицает.

Как сообщает Reuters, победа Симиона может изолировать Румынию, подорвать частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО.

Сегодняшнее голосование состоялось через пять месяцев после того, как первая попытка проведения выборов в Румынии была отменена из-за вероятного вмешательства России в пользу лидера ультраправых Калина Джорджеску, которому запретили снова баллотироваться.

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Симион был одним из лидеров протестов против отмены выборов, он поддерживал Джорджеску, который назвал выборы «мошенничеством» и призвал людей «вернуть себе страну».

«Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не отчаялся, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну», — сказал Симион после того, как были объявлены результаты экзитполов, по которым он уверенно лидирует в первом туре выборов, набирая свыше 30% голосов избирателей.

Кто может попасть во второй тур выборов

Во второй тур выборов могут попасть бывший сенатор Крин Антонеску или мэр Бухареста Никушор Дан, которые по результатам экзитполов делили 2-3 место.

65-летний Антонеску, отсутствовавший в политике в течение десяти лет, хочет продолжать существенную роль Румынии в поддержке Украины и прозападный курс страны.

Бывший антикоррупционный активист и столичный мэр Никушор Дан баллотируется от проевропейской партии «Честная Румыния».

Как сообщает румынское издание Digi24, по состоянию на 23:20 были подсчитаны голоса с 90% избирательных участков в Румынии.

Джордж Симион выделялся с 40,13%. Борьба за второе место обостряется. Антонеску владеет 21,15%, Никушор Дан приблизился к 19,45%.

Почему выборы в Румынии важны для Украины

На сегодняшний день Румыния передала Украине батарею ПВО Patriot, обучает украинских пилотов истребителей и обеспечила экспорт 30 миллионов метрических тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца с момента вторжения России.

Кроме того, эта страна продолжает оказывать помощь части украинских беженцев и тепло приняла их в начале полномасштабного вторжения.

Румыния оказалась единственной западной страной-соседом, не введшей ограничения в сфере агросектора по отношению к Украине.

Какая роль президента в Румынии

Президент Румынии играет полуисполнительную роль, включающую командование вооруженными силами и председательство в Совете безопасности, который принимает решения по военной помощи.

Президент страны также может наложить вето на важные голосования по ЕС и назначает премьер-министра, главных судей, прокуроров и руководителей секретных служб.

Напомним, Центральный избирательный орган Румынии запретил ультраправому пророссийскому кандидату Калину Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах.