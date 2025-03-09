Пророссийский кандидат Джорджеску не допущен к выборам президента Румынии

Центральный избирательный орган Румынии запретил ультраправому пророссийскому кандидату Калину Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах, которые состоятся в мае этого года.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

За утверждение его кандидатуры проголосовали только четыре члена Центрального избирательного бюро, против – десять.

Конкретной причины принятого решения пока нет, полный текст обещают опубликовать позже. По источникам Digi24, у Калина Джорджеску были обнаружены недостатки в декларации об имуществе.

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Сторонники пророссийского кандидата, находившиеся перед штаб-квартирой Центрального избирательного бюро, устроили беспорядок, пытаясь прорвать границу жандармов. Некоторые из протестующих выламывали куски мостовой, чтобы атаковать силовиков. Один из жандармов получил ушиб тяжелым предметом.

В Центральном избирательном бюро обратились к "добросовестным участникам" акции протеста с просьбой дистанцироваться от противоправного поведения и сообщать жандармам о лицах, совершающих или готовящихся к совершению насильственных действий.

Джорджеску назвал недопущение к выборам "прямым ударом в сердце мировой демократии", опубликовав сообщение в сети Х.

Почти сразу на события в Румынии отреагировал американский миллиардер Илон Маск, благосклонно относящийся к Джорджеску. Он назвал то, что произошло "безумием".

Калин Джорджеску находится под уголовным расследованием по шести пунктам, включая членство в преступной организации и распространение ложной информации о финансировании кампании. Он отрицает все правонарушения.

В течение 24 часов кандидат может официально подать апелляцию в Конституционный суд, после чего в течение 48 часов должно быть принято решение. То есть об окончательном снятии с выборов кандидатуры Джорджеску может стать известно не позже вечера в среду, 12 марта.

Кто такой Калин Джорджеску

Бывший кандидат в президенты Румынии Калина Джорджеску известен своими пророссийскими взглядами. Он называл Украину "вымышленным государством" и утверждал, что ее территории поделят соседние страны. Он также обещал заблокировать экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить военную помощь Киеву. Кроме того, он подвергал сомнению необходимость выполнения обязательств НАТО по оборонным расходам и критиковал финансирование ЕС, которое способствовало развитию инфраструктуры в Румынии.

На выборах 24 ноября Джорджеску занял первое место с 22,94% голосов, опередив набравшую 19,18% кандидатку от "Союза спасения Румынии" Елену Ласконь. Однако выборы сопровождались скандалом: кандидат Кристиан Тергес заявил о фальсификации, а Конституционный суд принял решение пересчитать все бюллетени. 6 декабря суд отменил результаты первого тура на фоне рассекреченных данных спецслужб о российском вмешательстве в избирательный процесс. Повторные выборы в стране назначены на 4 и 18 мая.

Напомним, пророссийский ультраправый политик Калин Джорджеску после допроса в прокуратуре был отпущен под судебный контроль и с запретом выезда из страны.

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