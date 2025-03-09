ВВК станет анонимной: что это значит для врачей и военнообязанных

В Украине прохождение ВВК станет анонимным – врачи не будут знать имена мобилизованных.
В Украине до ноября 2025 года планируется ввести анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями. Врачи ВВК не будут знать имен осматриваемых мужчин.
Об этом рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук, передает "Суспільне Рівне".
Он напомнил, что в Украине активно внедряется цифровизация процесса прохождения ВВК. Первым шагом было сформирование в "Резерв+" направлений на ВВК в электронной форме.
"Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, желающий пройти ВВК, может сгенерировать такое направление и в определенное время зайти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию", — рассказал представитель военкомата.
На последнем третьем этапе цифровизации ВВК будут рассматривать анонимизированные дела.
"Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", – убежден Тарас Гусарук.
Также он напомнил, что из-за перегрузки работы комиссий срок прохождения ВВК мужчинами, ранее признанными ограниченно пригодными, продлили до 5 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком мужчина совершил самоубийство во время ВВК.
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