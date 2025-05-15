Мирные переговоры: победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, закончится ли война летом

Война в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предусмотрела, что летом 2025 года война в Украине, вероятно, будет продолжаться.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале .

Яна Пасынкова отметила, что мирные переговоры будут долгими и не принесут результатов.

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«Тщетны ожидания, долгие переговорные процессы, которые все равно не оправдаются. Но этот процесс для чего-то нужен. Карты говорят, что именно такой процесс и осознание, что кроме нас с вами, Украина никому не нужна. Это лето выведет нас каким-то образом на самодостаточный путь к восстановлению. И это я уже несколько раз вижу. То есть, мы сами что-то сделаем и добьем, кого не добили», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.