Почему Путин не стремится к победе прямо сейчас — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский. / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский заявил, что у Владимира Путина нет реальных шансов победить в войне против Украины, если Запад будет сохранять единство и поддержку Киева.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ABC News.

В то же время глава государства предупредил: настоящая цель Путина – не победа, а затяжная война, что позволит ему удержать власть в России до смерти.

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"Это не победа, когда вы теряете миллионы людей ради нескольких тысяч километров. Это инициатива, но не победа. И я сказал это Трампу", - подчеркнул Зеленский в интервью.

Президент подчеркнул, что Путин может выиграть только в том случае, если Запад откажется от поддержки Украины.

"Конечно, если США и Европа остановят поддержку, тогда они могут победить. Но я хочу напомнить: даже без всех партнеров им было сложно оккупировать нас в начале войны. Если мир объединен и на нашей стороне – это невозможно", – сказал он.

Зеленский убежден, что главная ставка Путина – это затяжная война и постепенное снятие санкций.

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"Он может победить только если будет очень долгая война – много лет – и без санкций. Это то, чего он действительно хочет. Ему нужны деньги на эту войну. Он хочет сидеть в Кремле до самой смерти. Вот почему он хочет нас оккупировать и уничтожить".

Президент также подчеркнул, что Запад опоздал с энергетическими ограничениями для России.

"Мы потеряли три года. Они могли бы давно ввести ограничения на нефть - 30 долларов за баррель. А мы дали им эти деньги. Они продавали энергоносители Китая, Индии, Бразилии..."

Зеленский напомнил, что благодаря импорту деталей и технологий с Запада Россия смогла изготовить большое количество ракет.

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"Будем честны: без продукции американских, тайваньских, китайских и некоторых европейских компаний Путин не смог бы изготовить такое количество ракет", - подытожил президент.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что в Кремле рассчитывают, что Украина устанет от войны раньше России, но страны Запада могут изменить ход событий.