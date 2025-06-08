Чому Путін не прагне перемоги просто зараз — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський. / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не має реальних шансів перемогти у війні проти України, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ABC News.

Водночас глава держави попередив: справжня мета Путіна – не “перемога”, а затяжна війна, що дозволить йому утримати владу в Росії до смерті.

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“Це не перемога, коли ви втрачаєте мільйони людей заради кількох тисяч кілометрів. Це ініціатива, але не перемога. І я сказав це Трампу”, — наголосив Зеленський в інтерв’ю.

Президент підкреслив, що Путін може виграти лише у випадку, якщо Захід відмовиться від підтримки України.

“Звичайно, якщо США і Європа зупинять підтримку, тоді вони можуть перемогти. Але я хочу нагадати: навіть без усіх партнерів їм було складно окупувати нас на початку війни. Якщо світ об’єднаний і на нашому боці – це неможливо”, – сказав він.

Зеленський переконаний, що головна ставка Путіна — це затяжна війна і поступове зняття санкцій.

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“Він може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна – багато років – і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче. Йому потрібні гроші на цю війну. Він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Ось чому він хоче нас окупувати і знищити”.

Президент також наголосив, що Захід запізнився з енергетичними обмеженнями для Росії.

“Ми втратили три роки. Вони могли б давно запровадити обмеження на нафту – 30 доларів за барель. А ми дали їм ці гроші. Вони продавали енергоносії Китаю, Індії, Бразилії…”

Зеленський нагадав, що саме завдяки імпорту деталей і технологій з Заходу Росія змогла виготовити велику кількість ракет.

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“Будьмо чесними: без продукції американських, тайванських, китайських і деяких європейських компаній Путін не зміг би виготовити таку кількість ракет”, – підсумував президент.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що у Кремлі розраховують, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, але країни Заходу можуть змінити хід подій.