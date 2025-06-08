ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Чому Путін не прагне перемоги просто зараз — відповідь Зеленського

Справжня мета Путіна – не перемога, а затяжна війна без санкцій, яка дозволить йому зберегти владу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський. / © ТСН

Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не має реальних шансів перемогти у війні проти України, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ABC News.

Водночас глава держави попередив: справжня мета Путіна – не “перемога”, а затяжна війна, що дозволить йому утримати владу в Росії до смерті.

“Це не перемога, коли ви втрачаєте мільйони людей заради кількох тисяч кілометрів. Це ініціатива, але не перемога. І я сказав це Трампу”, — наголосив Зеленський в інтерв’ю.

Президент підкреслив, що Путін може виграти лише у випадку, якщо Захід відмовиться від підтримки України.

“Звичайно, якщо США і Європа зупинять підтримку, тоді вони можуть перемогти. Але я хочу нагадати: навіть без усіх партнерів їм було складно окупувати нас на початку війни. Якщо світ об’єднаний і на нашому боці – це неможливо”, – сказав він.

Зеленський переконаний, що головна ставка Путіна — це затяжна війна і поступове зняття санкцій.

“Він може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна – багато років – і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче. Йому потрібні гроші на цю війну. Він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Ось чому він хоче нас окупувати і знищити”.

Президент також наголосив, що Захід запізнився з енергетичними обмеженнями для Росії.

“Ми втратили три роки. Вони могли б давно запровадити обмеження на нафту – 30 доларів за барель. А ми дали їм ці гроші. Вони продавали енергоносії Китаю, Індії, Бразилії…”

Зеленський нагадав, що саме завдяки імпорту деталей і технологій з Заходу Росія змогла виготовити велику кількість ракет.

“Будьмо чесними: без продукції американських, тайванських, китайських і деяких європейських компаній Путін не зміг би виготовити таку кількість ракет”, – підсумував президент.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що у Кремлі розраховують, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, але країни Заходу можуть змінити хід подій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie