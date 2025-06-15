Украина теряет поддержку США - Вашингтон делает ставку на Европу

Вооруженные силы Украины. / © Getty Images

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Во время слушаний в Конгрессе по оборонному бюджету США на 2026 год министр обороны Пит Гегсет подтвердил: администрация Дональда Трампа имеет “кардинально другое видение” войны в Украине по сравнению с предыдущим президентом Джо Байденом.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам министра, "мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и нашей страны".

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Таким образом сигнал из Вашингтона прозвучал четко: США больше не планируют выступать главным донором военной помощи Киеву, и теперь борьба с Россией переходит в сферу ответственности Европы.

С момента начала полномасштабной войны в феврале 2022 года США предоставили Украине около 74 миллиардов долларов военной помощи. В эту сумму входят системы ПВО Patriot, ракеты ATACMS и HIMARS, дальнобойная артиллерия M777, танки, бронетехника и миллионы артснарядов.

Хотя некоторые поставки, согласованные еще при Байдене, остаются в силе, реальность для Киева меняется: Украина теряет своего самого мощного союзника, по крайней мере, в том объеме поддержки, который был раньше.

В этих условиях перед Украиной предстают три варианта:

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Рассчитывать на активную военную помощь от Европы. Покупать американское вооружение за деньги европейских союзников (такую модель предложил Владимир Зеленский). Наращивать собственное производство вооружения за счет финансирования ЕС.

Несмотря на решительную риторику со стороны европейских лидеров, на практике выполнение обещаний часто отстает. Еще 9 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала инициативу "Перевооружение Европы", которая, по ее словам, "может мобилизовать около 800 млрд евро в течение пяти лет". Однако позже оказалось, что речь идет не о реальных средствах, а о смягчении правил заимствований для стран-членов ЕС.

19 марта главная дипломат ЕС Кая Каллас предложила пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но инициативу заблокировали правительства таких стран, как Венгрия, Словакия, Испания, Хорватия и Италия.

В прошлом месяце Европа все же выделила 1 млрд евро из Фонда мира ЕС – эти средства поступают из конфискованных российских активов – и направила их на финансирование украинской оборонной промышленности.

Эта поддержка чрезвычайно актуальна: внутреннее производство покрывает до 50% потребностей ВСУ, несмотря на постоянные удары РФ по заводам. В некоторых сферах Украина уже обгоняет ЕС.

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В частности, производство САУ "Богдана" достигло 20 единиц в месяц, обогнав французские "Цезари", и может удвоиться при дополнительном финансировании. На 2025 год запланировано 5 миллионов FPV-дронов, 30 тысяч дронов большой дальности и 3 тысячи крылатых ракет.

Украинские технологии также превосходят западные в отдельных областях. К примеру, система радиоэлектронной борьбы Limma демонстрирует лучшие результаты в противодействии российским планирующим бомбам, чем аналоги.

Однако в то же время Украина остается уязвимой в базовых компонентах: артиллерийских снарядах, боеприпасах, деталях и комплектующих, без которых даже самая технологичная армия не сможет удерживать линию фронта.