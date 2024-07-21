Як в Україні 22 липня будуть діяти графіки відключення світла

В Україні 22 липня графіки погодинних відключень світла будуть діяти впродовж всієї доби.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“Завтра, 22 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби”, - зазначили в “Укренерго”.

З 01:00 до 05:00 - діятиме одна черга відключень.

З 18:00 до 23:00 - три черги.

В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Нагадаємо, що в Україні через погодинні графіки відключення світла зріс попит на сонячні батареї. “В погоні” за світлом українці монтують їх навіть у себе на балконах та біля вікон, на дахах багатоповерхівок.

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