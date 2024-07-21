Як приготувати домашній імбирний ель

Навіщо пити куплений в магазині імбирний ель, з великою кількістю цукру та штучними інгредієнтами, якщо ви можете приготувати його самостійно вдома за лічені хвилини.
На сторінці Modesto Joseph Garcia вийшов цікавий рецепт, як в домашніх умовах приготувати смачний та корисний імбирний ель.
Інгредієнти
- Корінь імбиру
- Вода
- 2 склянки
- Лимонний сік
- 1/2 склянки
- Кленовий сироп
- 1 ст. л
- Газована вода
- 2 склянки
Приготування:
- Наріжте імбир і закиньте у каструлю, додавши 2 чашки води;
- Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і проваріть близько 10 хвилин;
- Процідіть води, звільнивши її від макухи;
- Додайте вичавлений сік лимона, кленовий сироп та газовану воду;
Дайте напою трохи охолонути, але зимою можна пити теплим.
Домашній ель має набагато кращий смак і природним чином підтримує здоров’я вашого кишківника, адже відомо, що імбир заспокоює розлад шлунка, тому цей рецепт ідеально підходить, коли ви відчуваєте певний дискомфорт.
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