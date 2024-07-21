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Як приготувати домашній імбирний ель

Як приготувати домашній імбирний ель

Як приготувати домашній імбирний ель / Фото: Credits

Навіщо пити куплений в магазині імбирний ель, з великою кількістю цукру та штучними інгредієнтами, якщо ви можете приготувати його самостійно вдома за лічені хвилини.

На сторінці Modesto Joseph Garcia вийшов цікавий рецепт, як в домашніх умовах приготувати смачний та корисний імбирний ель.

Інгредієнти

Корінь імбиру
Вода
2 склянки
Лимонний сік
1/2 склянки
Кленовий сироп
1 ст. л
Газована вода
2 склянки

 Приготування:

  • Наріжте імбир і закиньте у каструлю, додавши 2 чашки води;
  • Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і проваріть близько 10 хвилин;
  • Процідіть води, звільнивши її від макухи;
  • Додайте вичавлений сік лимона, кленовий сироп та газовану воду;

Дайте напою трохи охолонути, але зимою можна пити теплим.

Домашній ель має набагато кращий смак і природним чином підтримує здоров’я вашого кишківника, адже відомо, що імбир заспокоює розлад шлунка, тому цей рецепт ідеально підходить, коли ви відчуваєте певний дискомфорт.

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