Як приготувати домашній імбирний ель

Навіщо пити куплений в магазині імбирний ель, з великою кількістю цукру та штучними інгредієнтами, якщо ви можете приготувати його самостійно вдома за лічені хвилини.

На сторінці Modesto Joseph Garcia вийшов цікавий рецепт, як в домашніх умовах приготувати смачний та корисний імбирний ель.

Інгредієнти Корінь імбиру Вода 2 склянки Лимонний сік 1/2 склянки Кленовий сироп 1 ст. л Газована вода 2 склянки

Приготування:

Наріжте імбир і закиньте у каструлю, додавши 2 чашки води;

Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і проваріть близько 10 хвилин;

Процідіть води, звільнивши її від макухи;

Додайте вичавлений сік лимона, кленовий сироп та газовану воду;

Дайте напою трохи охолонути, але зимою можна пити теплим.

Домашній ель має набагато кращий смак і природним чином підтримує здоров’я вашого кишківника, адже відомо, що імбир заспокоює розлад шлунка, тому цей рецепт ідеально підходить, коли ви відчуваєте певний дискомфорт.

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