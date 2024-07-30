США озброять десятки F-16 для Україні своїми ракетами – WSJ

Водночас США обмежать Україну у застосуванні ракет для винищувачів, як це було з іншим переданим озброєнням.

США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які будуть відправлені до Україну, ракетами власного виробництва та іншою передовою зброєю. Таким чином буде вирішене давнє питання щодо озброєння цих літаків.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Автори статті нагадали, що Данія та Нідерланди мають передати Україні F-16 вже найближчим часом. У майбутньому очікуються постачання цих винищувачів від Бельгії та Норвегії. Але досі залишалося невирішеним питання щодо озброєння для цих літаків.

Як розповів виданню анонімний високопосадовець США, незважаючи на обмежені запаси Пентагону, США вирішили передати Україні боєприпаси класу "повітря-земля", комплекти точного наведення для бомб та сучасні ракети класу "повітря-повітря". Повідомляється, що кількість запланованого до передавання озброєння буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України.

"Ми впевнені, що зможемо передати все це (озброєння – ред.) принаймні у тих критичних обсягах, які їм необхідні", – сказав американський високопосадовець.

Озброєння, яке США передадуть для F-16:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM,

версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

бомби малого діаметра (GLSDB);

ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;

ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

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За словами джерела видання, також європейські країни можуть об’єднати свої фінанси для закупівлі авіаційної зброї у США для відправлення до України.

Співрозмовник зауважив, що США обмежать Україну у застосуванні ракет для винищувачів F-16, як це було з іншим переданим озброєнням. Так, українські війська зможуть застосовувати ці ракети по російській території лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону.

До слова, за прогнозами експертів, до кінця року Повітряні сили ЗСУ матимуть у своєму розпорядженні 12 винищувачів F-16. Подальші постачання літаків залежатимуть від темпів підготовки українських пілотів.

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