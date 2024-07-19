Греція поверне США 32 винищувачі F-16, які передадуть Україні — Bulgaria Military

У Сполучених Штатах бойові літаки, які прослужили майже 40 років, модернізують.

Греція поверне 32 винищувачі F-16 Block 30 до США, де їх буде модернізовано та відправлено до України як військову допомогу для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє видання Bulgaria Military з посиланням на західні та близькосхідні ЗМІ.

Така угода стала можлива завдяки схваленню Конгресом США експорту 40 винищувачів F-35A до Греції. Вони повинні замінити F-16, які були закуплені ще у 1985 році.

Таким чином Греція приєднається до таких європейських країн як Бельгія, Нідерланди та Данія, які також передають Україні F-16, головним чином завдяки отриманню F-35A на заміну.

Окрім закупівлі F-35, ВПС Греції почали отримувати винищувачі Rafale покоління 4+. Деякі з цих літаків були подаровані Францією вживаними, що дозволило Греції підтримувати диверсифікований флот.

Передавання американських F-16 викликало припущення, що Греція також може передати Україні свої списані французькі винищувачі Mirage 2000.

Перші F-16 вже ось-ось! Західні винищувачі можуть суттєво змінити ситуацію на фронті!

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення польського уряду у питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16.

Читайте також: