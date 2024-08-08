РФ почала формування резервів для контрудару під Суджою — що відомо про загрозу

За даними "Николаевского Ванька", РФ хоче швидко зібрати угруповання чисельністю близько 2000 людей і не дати закріпитися нашим військам.

Росіяни розпочали формування резервів для контрудару під Суджою в Курській області.

Про це пише український Telegram-канал "Николаевский Ванек".

За інформацією каналу, помічено перекидання окремих підрозділів ворога з Бєлгорода під Курськ, а також залучення загальновійськових піхотних і протитанкових резервів.

У піхоту російське командування відправляє окремих представників обслуговувального персоналу з аеродромів, окремих представників військ ППО тощо.

Мета РФ – у найкоротші терміни зібрати угруповання чисельністю близько 2000 осіб, не дати закріпитися та відбити назад те, що втрачено на Курщині.

Також, за даними ТГ-каналу, противник підтягує додаткові ракетні ресурси (зокрема балістичні ракети) і снаряди, які нещодавно отримав з Північної Кореї.

"Загальні настрої у цих "резервів" такі собі, кажуть, якщо далі йтимуть вглиб – то зупинити буде ще важче, враховуючи, що основний резерв цих військ – це строковики", – пише "Николаевский Ванек".

Своєю чергою окупанти продовжують заводити нові підрозділи під Торецьком, Вугледаром і Вовчанськом. Їхня мета – наростити інтенсивність штурмових дій і просунутися далі, а також, можливо, відсунути окремі наші підрозділи з Сумської області.

Що думає місцеве населення в Курській області

За інформацією ТГ-каналу, місцеве населення під Курськом опір не чинить, там здебільшого залишилися люди похилого віку.

"Жителі, які встигли виїхати і переживають за своїх родичів – заспокойтеся, ваших людей ніхто не чіпає, йдуть бойові дії. Проблема полягає у вашій (російській – ред.) авіації, яка завдає ударів бомбами не по нас, а по вас. Жодного "опору прикордонників" чи "ополчення" та іншого теж немає, це все казки з розряду "у нас існує підпілля" тощо", – звертається до росіян "Николаевский Ванек".

Також, за інформацією пабліка, Курську АЕС досі ніхто не почав евакуювати.

Нагадаємо, що 6 серпня російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ.

Вчора вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

Ввечері 7 серпня в Курській області було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні, 8 серпня, експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ підійшли до міста Суджа.

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