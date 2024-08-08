Третє літо в окупації: який вигляд має курортна Кирилівка (відео)

На вулицях окупанти порозвішували російські триколорні ганчірки, але про Україну ще нагадують вивіски українською мовою у закритих магазинах та кіосках.

У Мережі показали, який вигляд зараз мають пляжі окупованої росіянами куротної Кирилівки Запорізької області.

Відео з узбережжя Азовського моря опублікували у Tik-Tok.

На кадрах видно зовсім безлюдний пляж і вулички селища, які ще три роки тому були вщент заповнені людьми. На вулицях окупанти порозвішували російські триколорні ганчірки, але про Україну ще нагадують вивіски українською мовою у закритих магазинах та кіосках.

Як зараз виглядає курортна Кирилівка, окупована Росією

У коментарях користувачі з ностальгією згадували довоєнні часи і висловили сподівання, що одного разу все ж обов'язково приїдуть відпочивати в уже українську Кирилівку.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях росіяни викопують труни загиблих українських воїнів.

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