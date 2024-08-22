Оккупанты планируют провести "выборы" в Крыму — ЦНС

Для "легализации" в процесс планируют привлечь коллаборантов из других оккупированных территорий.

Российские захватчики планируют провести в оккупированном Крыму так называемые "выборы" в фейковые органы самоуправления 8 сентября.

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Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

Сообщается, что россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на ТОТ Херсонщины и Запорожья, которые поедут "наблюдателями", их задачей будет помогать Кремлю ”легализовать” избирательный процесс.

"Также оккупационная администрация проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы те голосовали в Крыму по своим видам на жительство. Таким образом, враг планирует увеличить явку. кроме этого, голосование будет обязательным среди военных", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия опрокидывает морскую пехоту из Крыма в Курскую область.

Кроме того, мы также информировали, что в оккупированном Крыму украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец".

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