В результате взрыва на фармацевтическом заводе в Индии погибли 14 человек

Взрыв произошел на юге страны.
В индийском штате Андхра-Прадеш в результате взрыва на фармацевтическом заводе погибли 14 человек.
Об этом говорится в сообщении Indian Express.
Сообщается, что взрыв произошел на территории завода фармацевтической компании Escientia во время обеденного перерыва.
На предприятии работает в общей сложности более 1000 человек.
В результате взрыва 14 человек погибли и еще несколько человек получили ожоги, доставленные в больницу. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.
Потушить огонь пытаются десятки пожарных автомобилей. Поисково-спасательную операцию усложняет густой дым на территории завода.
Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся завод, пламя гасила авиация.
Кроме того, мы также информировали, что в Сербии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.
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