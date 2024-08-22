В результате взрыва на фармацевтическом заводе в Индии погибли 14 человек

В индийском штате Андхра-Прадеш в результате взрыва на фармацевтическом заводе погибли 14 человек.

Об этом говорится в сообщении Indian Express.

Сообщается, что взрыв произошел на территории завода фармацевтической компании Escientia во время обеденного перерыва.

На предприятии работает в общей сложности более 1000 человек.

В результате взрыва 14 человек погибли и еще несколько человек получили ожоги, доставленные в больницу. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.

Потушить огонь пытаются десятки пожарных автомобилей. Поисково-спасательную операцию усложняет густой дым на территории завода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся завод, пламя гасила авиация.

Кроме того, мы также информировали, что в Сербии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.

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