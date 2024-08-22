Астрологічний прогноз на 22 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики, який астрологи називають «сатанинським», коли, як мінімум, потрібно скоротити спілкування з іншими людьми, а як максимум – взагалі не виходити з дому: рідні стіни захистять не лише від природних факторів, а й негативної людської енергетики.

Символ дня: Павук.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: лабрадор, моріон агат, зелений гранат.

За якусь частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і принести масу неприємних наслідків, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть дратувати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фаст-фуд.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія і містика дня: можна проводити містичні обряди, в яких задіяно вогонь свічок, що горять.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють проникнути у найвіддаленіші глибини підсвідомості: людина може дізнатися про себе те, про що навіть не підозрювала.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними людьми – наслідки можуть бути неприємними.

Цитата дня: «Спокій – не що інше, як належний порядок у думках»(Марк Аврелій).

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