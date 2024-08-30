Как изменится погода 30 августа: прогноз синоптиков

В пятницу будет тепло и сухо.

В пятницу, 30 августа, в Украине прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеоцентр".

Осадков синоптики не ожидают. Только в южной части страны местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет восточным и северо-восточным, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+33°, на высокогорье Карпат +14...+19℃.

В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Дневная температура воздуха по области +28...+33℃, в Киеве +30...+32℃.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.

Жара еще неделю будет! Местами - до 40 градусов!