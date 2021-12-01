Новый год-2022 в Славском: куда пойти, как отдохнуть и какие цены

Новый год-2022 в Славском: куда пойти, как отдохнуть и какие цены

Славское – это курортный горный городок в Стрыйском районе Львовской области.

Новый год – это день, который хочется провести по-особому. С хорошим настроением, в кругу друзей, семьи или только с самым близким человеком.

Однако, чтобы этот день надолго запомнился не только долгими приготовлениями к нему, а отдыхом, важно выбрать для себя особое место. Как вариант – среди горных вершин в комфортабельном номере или коттедже. Одним из таких украинских курортов является город Славск во Львовской области.

Славское: как доехать

Славское – это курортный горный городок в Стрыйском районе Львовской области. Здесь есть много современных гостиниц, комплексов отдыха и горнолыжный курорт, где могут кататься на лыжах, санках или сноубордах не только профессионалы, но и любители.

Фото: slavsko.travel.

Доехать до Славского можно, как по автодорогам, так и по железной дороге. Из Киева в Славское курсирует поезд "Интерсити". Стоимость билета в вагоне второго класса перед новым годом составит от 400 гривен. Время в пути – 9 часов. Самое дешевое место в плацкартном вагоне из столицы в Славское – 270 гривен, однако стоит поспешить, ведь в канун нового года места быстро раскупают.

Фото: Славское. Горы впечатлений, Facebook

Также доехать до Славского без лишних проблем можно собственным автотранспортом, двигаясь по трассе Киев-Чоп и повернув возле города Сколе.

Проще доехать на известный курорт из Львова. Место в плацкартном вагоне будет стоить – от 110 гривен, в поезде "Интерсити" – от 188 гривен.

Фото: Славское. Горы впечатлений, Facebook

Новый год в Славском: цены и где остановиться

Приехав в Славск на Новый год лучше выбирать те отели, которые в своем ресторане организуют празднование. Это – так называемые "новогодние пакеты".

Так, один из них предлагает пять дней отдыха (от 30 декабря по 4 января) и включает в себя следующие услуги:

Проживание 5 дней на двоих;

Завтраки и ужины на двоих;

Праздничный пир на двоих.

Новогодняя программа для отдыхающих: музыка, ведущий мероприятия, аниматоры для детей, дискотека, фейерверк.

Стоимость такого отдыха от 13 до 17 тысяч гривен в зависимости от номера. Если вам нужен одноместный номер, то его стоимость – от 9 тысяч гривен. За дополнительное место придется доплатить от 2875 грн до 4675 грн. Дети до 7 лет могут проживать бесплатно, но без дополнительного питания.

Фото: Славское. Горы впечатлений, Facebook

Также туристические компании организуют много туров в Славское. Их продолжительность в среднем 4 дня. Стоимость – от 5500 гривен с человека. В стоимость включено: трансфер со Львова, проживание в гостинице, новогодняя вечеринка, катание на лыжах и экскурсии.

Фото: slavsko.travel.

Можно также забронировать номер на сутки в коттедже или усадьбе и самому организовать для себя развлечения. Его стоимость от 400 гривен до 1500 гривен в сутки. Однако заметим, что таких очень мало. А потому следует поспешить.

Новый год в Славском: куда пойти и чем заняться

Катание на лыжах. В Славском есть несколько подъемников, где можно прокатиться на лыжах. Среди них – это гора Тростян, известная большим количеством канатных и бугельных дорог. Там на центральных склонах есть две канатно-бугельные дороги, длиной по 1000 м. Северные склоны имеют одну бугельные дорогу, длиной 1200 м, а западные склоны имеют три канатно-бугельные дороги, длиной по 1000 м. Стоимость разового подъема и спуска — от 200 гривен. Также на вершине Тростяна можно вкусно поесть. Горнолыжный комплекс в Славске есть и на вершине горы Погар. Там действует кресельный подъем. В разговоре с журналистом ТСН.ua нам сообщили, что горнолыжный комплекс будет работать на новогодние праздники, однако будут ли функционировать лыжные трассы – все будет зависеть от погоды. Подъем и спуск у них стоит 150 грн.

Фото: slavsko.travel.

Для любителей истории в окрестностях Славского есть много интересных мест, в частности это – памятник литературному персонажу Ивана Франко Захару Беркуту в селе Тухля (в 5 км от Славского), в 24 км есть курган "Могила князя Святослава", в котором по данным ученых, похоронен представитель княжеского рода Рюриковичей. Для любителей архитектуры в 32 километрах от Славского есть дворец Гредлов, где при Австро-Венгерской империи любили гостить тогдашние аристократы. В 6,5 километрах от Славского также есть мемориальный комплекс Украинским Сечевым Стрельцам на горе Макивка. Здесь в 1915 году происходили кровопролитные сражения между легионом УСС и царской армией Российской империи. В 47 километрах от Славского есть легендарная крепость Тустань с невероятными видами и современным музеем.

instagram.com/walking_in_ukraine

Для гурманов здесь есть форелевые хозяйства и фермы, в которых производят козьий сыр. А еще в Славском можно попробовать аутентичные блюда из галицкой, бойковской и гуцульской кухонь.

Народная мудрость гласит: как Новый год встретишь, так и проведешь его. А потому встретить его в Славском – это хорошая идея.

Читайте также: