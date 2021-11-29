Новый год 2022 в Одессе: где и как отпраздновать год Тигра

Новый год 2022 в Одессе: где и как отпраздновать год Тигра

В центре города будут елки, иллюминация, фотозоны, фудкорты и гуляния.

До Нового года остался почти месяц и одесские заведения уже рассказали о своих планах на 31 декабря. Кто-то готовит масштабную вечеринку, а кто-то предлагает встретить Новый год в уютной атмосфере.

ТСН.ua узнал, где в Одессе можно встретить год Тигра.

Сейчас же в Одессе заболеваемость коронавирусом снизилась до уровня "желтой" зоны. Поэтому горожане ждут официального ослабления карантинных ограничений, чтобы готовиться к праздникам по полной.

В ресторане

Оптимальный вариант, чтобы отпраздновать Новый год, это выбрать ресторан, где можно насладиться местным колоритом, блюдами и шоу-программой. За столики будут пускать гостей с отрицательным ПЦР-тестом или с документами.

Цены в ресторанах стартуют от 1500 грн с человека. Развлекать гостей будут конкурсами, живой музыкой.

Вблизи моря

Если вы планируете встретить Новый год у моря, отправляйтесь в Одессу. Город становится все более популярным для тех туристов, которые стремятся заменить морозные и ветреные дни на мягкий климат Черноморского побережья.

Аркадия – самый популярный курортный район Одессы. Здесь можно найти множество развлечений не только в летний сезон, но и во время зимних праздников. Новый год здесь можно отпраздновать не только одному на пляже, но и в шумной компании, вблизи многих тематических заведений.

Во время праздников самой нарядной улицей Одессы всегда была Дерибассовская улица. Городские власти украшают ее елкой, светящимися шарами, в которые можно зайти и загадать желание, а также устраивают праздничную ярмарку с новогодними сувенирами и разными вкусностями.

od.vgorode.ua

Актуальный вопрос, который стоит перед родителями: куда сходить на Новый год в Одессе с детьми

Резиденция Санты. Каждый год в Одессе открывается домик, в котором живет Санта-Клаус. Дом украшен праздничными сосновыми веночками, игрушками, огоньками, шишками. Внутри резиденции находится Санта-Клаус, радостно общающийся с детьми, раздающий подарки за рассказанные стишки. Обычно домик Санты — на Старосенной площади.

Каждый год в Одессе открывается домик, в котором живет Санта-Клаус. Дом украшен праздничными сосновыми веночками, игрушками, огоньками, шишками. Внутри резиденции находится Санта-Клаус, радостно общающийся с детьми, раздающий подарки за рассказанные стишки. Обычно домик Санты — на Старосенной площади. Мюзикл "Главная елка". Ежегодно Оперным театром на Чайковском переулке, 11, проводится главное новогоднее шоу в виде интересных мюзиклов. Во время представлений играет популярная музыка, иногда даже артисты поют вживую. Множество декораций, интересная игра света – гарантия незабываемых эмоций.

Ежегодно Оперным театром на Чайковском переулке, 11, проводится главное новогоднее шоу в виде интересных мюзиклов. Во время представлений играет популярная музыка, иногда даже артисты поют вживую. Множество декораций, интересная игра света – гарантия незабываемых эмоций. Резиденция "Крепость мечты" . Локация – Аккерманская крепость. Здесь на Новый год организуют гуляния в средневековом стиле, проводят увлекательные мастер-классы по варке мыла, расписывают имбирные пряники, украшают магниты и амулеты. Многие фотозоны позволяют сделать уникальные фотографии со всей семьей.

. Локация – Аккерманская крепость. Здесь на Новый год организуют гуляния в средневековом стиле, проводят увлекательные мастер-классы по варке мыла, расписывают имбирные пряники, украшают магниты и амулеты. Многие фотозоны позволяют сделать уникальные фотографии со всей семьей. Одесский Летний театр в городском саду всегда ответственно относится ко встрече Нового года. Прошлые годы в Летнем театре праздник встречали с музыкой, танцами, живыми огнями и другими новогодними развлечениями.

Цены на жилье

Традиционно чем ближе к новогоднему празднику, тем быстрее и интенсивнее растут цены на недвижимость. Не исключением станет этот Новый год, невзирая на карантин. Сайты бронирования жилья предлагают множество вариантов. Почти все места – еще свободны. Дешевле всего – в хостеле. Кровать в общей комнате – 240 гривен.

В центре города однокомнатная квартира с ремонтом обойдется в 600 гривен в сутки. Двухкомнатная стартует от 1000 гривен в сутки.

Дом неподалеку от моря – от 800 гривен.

Погода

По предварительному прогнозу, в Одессе на Новый год снега не будет. Синоптики обещают минусовую температуру.

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