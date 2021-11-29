Новий рік 2022 в Одесі: де та як відсвяткувати рік Тигра

Новий рік 2022 в Одесі: де та як відсвяткувати рік Тигра

У центрі міста будуть ялинки, ілюмінація, фотозони, фудкорти і гуляння.

До Нового року залишився майже місяць і одеські заклади вже розповіли про свої плани на 31 грудня. Хтось готує масштабну вечірку, а хтось пропонує зустріти Новий рік у затишній атмосфері.

ТСН.ua дізнався, де в Одесі можна зустріти рік Тигра.

Наразі ж в Одесі захворюваність на коронавірус знизилася до рівня "жовтої" зони.

Тож містяни чекають на офіційне послаблення карантинних обмежень, аби готуватися до свят на повну.

У ресторані

Оптимальний варіант, щоб добре відсвяткувати Новий рік, це вибрати ресторан, де можна насолодитися місцевим колоритом, стравами та шоу-програмою. За столики пускатимуть гостей із негативним ПЛР-тестом чи з ковід-документами.

Ціни в ресторанах стартують від 1500 грн з людини. Розважати гостей будуть конкурсами, живою музикою.

Поблизу моря

Якщо ви плануєте зустріти Новий рік біля моря, вирушайте до Одеси. Місто стає все популярнішим для тих туристів, які прагнуть замінити морозні та вітряні дні на м'який клімат Чорноморського узбережжя.

Аркадія – найпопулярніший курортний район Одеси. Тут можна знайти безліч розваг не лише у літній сезон, а й під час зимових свят. Новий рік тут можна відсвяткувати не тільки поодинці на пляжі, а й у галасливій компанії, поблизу багатьох тематичних закладів.

Під час свят найошатнішою вулицею Одеси завжди була вулиця Дерибасівська. Міська влада прикрашає її ялинкою, кулями, що світяться, в які можна зайти і загадати бажання, а також влаштовують святковий ярмарок з новорічними сувенірами та різними смаколиками.

od.vgorode.ua

Актуальне питання, яке постає перед батьками: куди сходити на Новий рік в Одесі з дітьми?

Резиденція Санти. Щороку в Одесі відкривається будиночок, у якому мешкає Санта-Клаус. Будинок прикрашений святковими сосновими віночками, іграшками, вогниками, шишками. Всередині резиденції перебуває Санта-Клаус, який радо спілкується з дітьми, роздає подарунки за розказані віршики. Зазвичай, будиночок Санти - на Старосінній площі.

Щороку в Одесі відкривається будиночок, у якому мешкає Санта-Клаус. Будинок прикрашений святковими сосновими віночками, іграшками, вогниками, шишками. Всередині резиденції перебуває Санта-Клаус, який радо спілкується з дітьми, роздає подарунки за розказані віршики. Зазвичай, будиночок Санти - на Старосінній площі. Мюзикл "Головна ялинка". Щороку Оперним театром, що на Чайківському провулку, 11, проводиться головне новорічне шоу у вигляді цікавих мюзиклів. Під час вистав грає популярна музика, іноді навіть артисти співають наживо. Безліч декорацій, цікава гра світла – гарантія незабутніх емоцій.

Щороку Оперним театром, що на Чайківському провулку, 11, проводиться головне новорічне шоу у вигляді цікавих мюзиклів. Під час вистав грає популярна музика, іноді навіть артисти співають наживо. Безліч декорацій, цікава гра світла – гарантія незабутніх емоцій. Резиденція "Фортеця мрії" . Локація - Акерманська фортеця. Тут на Новий рік організовують гуляння у середньовічному стилі, проводять захоплюючі майстер-класи з варіння мила, розписують імбирні пряники, прикрашають магніти та амулети. Багато фотозон дозволяють зробити унікальні фотографії з усією родиною.

. Локація - Акерманська фортеця. Тут на Новий рік організовують гуляння у середньовічному стилі, проводять захоплюючі майстер-класи з варіння мила, розписують імбирні пряники, прикрашають магніти та амулети. Багато фотозон дозволяють зробити унікальні фотографії з усією родиною. Одеський Літній театр у міському саду завжди відповідально ставиться до зустрічі Нового року. Минулих років у Літньому театрі свято зустрічали з музикою, танцями, живими вогнями та іншими новорічними розвагами.

Ціни на житло

Традиційно, чим ближче до новорічного свята, тим швидше та інтенсивніше зростають ціни на нерухомість. Не винятком стане цей Новий рік, незважаючи на карантин. Сайти бронювання житла пропонують безліч варіантів. Майже всі місця – ще вільні. Найдешевше – у хостелі. Ліжко в загальній кімнаті – 240 гривень.

У центрі міста однокімнатна квартира з ремонтом обійдеться у 600 гривень за добу. Двокімнатна стартує від 1000 гривень на добу.

Будинок неподалік моря – від 800 гривень.

Погода

За попереднім прогнозом, в Одесі на Новий рік снігу не буде. Утім, все ще може змінитися. Синоптики ж наразі обіцяють мінусову температуру.

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