Новый год-2022 в Закарпатье: где отдохнуть, как развлечься и сколько стоит

Новый год-2022 в Закарпатье: где отдохнуть, как развлечься и сколько стоит

В Закарпатье можно встретить Новый год на спа-курортах или в "зеленых" усадьбах.

Горы, невероятные виды, много архитектурных достопримечательностей, местный колорит и вкусная еда и вино, которые можно попробовать только здесь. Это все о Закарпатье, куда все чаще едут не только украинцы, но и иностранцы, чтобы отпраздновать Новый год и набраться положительных впечатлений.

А еще в Закарпатье есть горнолыжные курорты, термальные воды, которые помогут не только удачно встретить Новый год, но и развлечься и оздоровиться.

ТСН.ua собрал для вас самые интересные места, где на Закарпатье можно встретить Новый год.

Как доехать на Закарпатье

Доехать в Закарпатье очень просто. Если вы отправляетесь туда на собственном автомобиле, то двигаться нужно по трассе Киев-Чоп. Также, например, в Ужгород из Киева регулярно ездят пассажирские поезда. Место в плацкартном вагоне стоит от 275 гривен, в купейном – от 475 и больше, ведь все зависит от поезда.

Из Львова в Ужгород плацкартным вагоном можно доехать от 180 гривен. Из Харькова тоже ездит поезд, в сидячем вагоне цены – от 616 гривен, в купейном – от 1287 гривен.

Новый год на Драгобрате

Если вы любите кататься на лыжах, санках или сноубордах, то можете встретить Новый год на самом высокогорном курорте в Украине. Это – Драгобрат, расположенный в массиве Свидовец, что в Раховском районе Закарпатской области.

На праздники многие туристические компании предлагают приобрести сразу "новогодний пакет", в который входит и трансфер, и проживание, и развлечения. Именно этот вариант является одним из удобных, поскольку большинство отелей и коттеджей на этом курорте уже заняты. Нам удалось найти только двухместный улучшенный номер, цена которого 2600 гривен в сутки. Однако о новогоднюю вечеринку и другие развлечения придется организовывать самим.

В частности, одна из киевских туристических компаний предлагает тур на Драгобрат на 4 дня (от 31 декабря до 3 января) за 4900 гривен с человека. В стоимость тура входит проживание на горнолыжной базе на Драгобрате, автобусные трансферы и питание (завтраки и ужины). Однако дополнительно придется заплатить за новогоднюю вечеринку (ориентировочно от 800 до 1300 гривен ), билеты на поезда из Киева в Ивано-Франковск, прокат лыж (от 150 гривен в сутки), обеды на Драгобрате и за подъемники (ориентировочно 300-400 гривен в день).

Горнолыжный комплекс Драгобрат

Также есть туристические компании, которые предлагают 5-дневный отдых на Драгобрате (от 29 декабря до 4 января). Их стоимость 7200 гривен, однако в цену включен трансфер и не нужно дополнительно платить за вечеринку.

Новый на Закарпатье в усадьбах зеленого туризма

А еще в Закарпатье хорошо развит зеленый туризм. И именно здесь на Новый год ждут туристов. Это не только возможность поближе познакомиться с местным колоритом, но и возможность попробовать в новогоднюю ночь аутентичные блюда закарпатской и венгерской кухонь. А еще вы встретите здесь сразу два новых года: украинский и закарпатский.

Тур из Львова на три дня в Береговский район Закарпатской области обойдется в 3395 гривен. Однако в эту стоимость включен трансфер, питание и новогодняя вечеринка.

Особенностью этого отдыха является то, что местные будут угощать вас аутентичными блюдами закарпатской кухни, например: дисно-перкельт с нокедлями и торгоней (свинина тушеная с красным перцем с двумя домашними традиционными гарнирами), палинкой (фруктовая водка) и венгерским бульоном.

А еще вы сможете побывать на новогодней вечеринке в местном народном доме, где будет шведский стол с алкогольными напитками и музыканты. Также здесь всех желающих будут учить танцевать чардаш.

Похожие туры есть в Виноградов, Мукачево, Ужгород и другие регионы Закарпатья. Их стоимость от 2395 до 6000 гривен. В их стоимость также включены 1-2 экскурсии, трансфер.

Новый год-2022 в Косино

Также Новый год в Закарпатье можно встретить на спа-курорте в Косино. Для этого вам нужно доехать до Ужгорода. Отдых в Косино также организует одна из местных турфирм, его продолжительность – 4 дня и стоимость от 4591 гривны. В стоимость включены многие экскурсии, транспорт, проживание в гостинице в центре Ужгорода, новогодняя вечеринка и купание в чанах.

Дополнительно придется заплатить за входные билеты, пребывание в термальных водах Косино (450 гривен с человека за 3 часа и 150 гривен с детей), обеды и ужины.

Новый год на Закарпатье: как еще можно развлечься

Закарпатье – это идеальное место для встречи Нового года еще и потому, что в этом регионе много мест, которые стоит посетить:

Замки. Здесь можно увидеть Ужгородский замок, замок "Паланок" в Мукачево, Чинадиевский замок, замок Шенборнов и другие.

Дегустация вина. Почти в каждом закарпатском городке есть дегустационные залы, в которых можно попробовать настоящее закарпатское вино, однако в новогоднее время стоит уточнить у них, как они работают.

Почти в каждом закарпатском городке есть дегустационные залы, в которых можно попробовать настоящее закарпатское вино, однако в новогоднее время стоит уточнить у них, как они работают. Природа. Здесь вы можете посетить известное озеро Синевир или водопад Шипит. Также в Закарпатье можно просто прогуляться по окрестностям, наслаждаясь видами. Однако учитывайте погодные условия.

Здесь вы можете посетить известное озеро Синевир или водопад Шипит. Также в Закарпатье можно просто прогуляться по окрестностям, наслаждаясь видами. Однако учитывайте погодные условия. Гастро-туры. Закарпатье – это идеальный регион, чтобы открыть новые вкусности из гуцульской, закарпатской и венгерской кухонь. А это – бограч, банош, брынза и другие сыры, дисно-перкельт, реплянка, торгоня, грибная юшка, пикница и другие.

Новый год уже близок. А Закарпатье – это идеальное место, чтобы встретить его удачно. Но бронируйте номера в отеле или новогодние туры уже сейчас, потому что их не так много осталось.

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