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В поселке на Волыни устроили дрифт на лошадях (видео)

В поселке на Волыни устроили дрифт на лошадях (видео)

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В поселке на Волыни устроили дрифт на лошадях (видео)

Владелец лошади кружился на санках посреди дороги.

В одном из населенных пунктов Волынской области местные жители устроили дрифт на лошадях.

Видео ночных развлечений выложили в инстаграммах.

На кадрах видно, как владелец коня на санках устроил с его помощью дрифт, кружась по снегу. На видео наложили специальную подзвучку.

Пользователи Сети отреагировали на увиденное:

  • Каждый на машине сможет! А на конях - это "трэш"!
  • Беха нервно курит в сторонке.
  • Залесье привет.

Напомним, что в Харькове горожане объявили войну дрифтерам.

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