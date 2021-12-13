В поселке на Волыни устроили дрифт на лошадях (видео)

Владелец лошади кружился на санках посреди дороги.
В одном из населенных пунктов Волынской области местные жители устроили дрифт на лошадях.
Видео ночных развлечений выложили в инстаграммах.
На кадрах видно, как владелец коня на санках устроил с его помощью дрифт, кружась по снегу. На видео наложили специальную подзвучку.
Пользователи Сети отреагировали на увиденное:
- Каждый на машине сможет! А на конях - это "трэш"!
- Беха нервно курит в сторонке.
- Залесье привет.
Напомним, что в Харькове горожане объявили войну дрифтерам.
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