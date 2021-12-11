На Донбасі окупанти не припиняють порушувати "тишу": гатили з мінометів і гранатометів

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Упродовж минулої доби, 10 грудня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети. В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - ідеться в повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7-му годину ранку 11 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголошують у штабі ООС.
Нагадаємо:
Під час позачергового засідання ТКГ 9 грудня Росія відкинула пропозицію України щодо повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.
Читайте також:
- Є три пропозиції: Байден підтримав ініціативи, які висунула Україна в ТКГ, але там їх проігнорували
- “Ви зробите те, що ніхто до вас не робив”: Байден запевнив Зеленського, що вірить в його можливості
- Провокація ФСБ з кораблем "Донбас" невипадково відбулася під час розмови Зеленського з Байденом - міністр оборони