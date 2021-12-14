Допуск іноземних військ на навчання до України: нардепи підтримали закон

"За" проголосували 318 народних депутатів.

Народні депутати підтримали законопроєкт №6359 про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Відповідний документ нардепи схвали під час пленарного засідання Верховної Ради 14 грудня.

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За відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів. Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський як невідкладний.

Згідно з документом, передбачається:

забезпечення виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави

підвищення ефективності реалізації національних програм щодо розвитку власних Збройних сил України,

можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.

Відповідно до законопроєкту, іноземні військові підрозділи зможуть взяти участь у:

багатонаціональних навчаннях Об’єднані Зусилля-2022;

українсько-американських навчаннях Репід Трайдент-2022;

українсько-британських навчаннях Козак Мейс-2022;

багатонаціональних навчаннях Світла Лавина-2022;

українсько-польських навчаннях Сільвер Сейбер-2022;

українсько-американських навчаннях Сі Бриз-2022;

українсько-румунських навчаннях Ріверайн-2022;

багатонаціональних навчаннях Кленова Арка-2022;

багатонаціональних навчаннях Вікінг-2022.

Як йдеться у додатку до закону, лише до багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів ЗСУ можуть бути залучені до 19000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, а також до 50 літаків і вертольотів, до 30 кораблів (катерів та суден). Зокрема, від ЗСУ - майже 15000 військовослужбовців, 10 літаків і вертольотів та 10 кораблів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

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