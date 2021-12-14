Допуск іноземних військ на навчання до України: нардепи підтримали закон

"За" проголосували 318 народних депутатів.
Народні депутати підтримали законопроєкт №6359 про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Відповідний документ нардепи схвали під час пленарного засідання Верховної Ради 14 грудня.
За відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів. Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський як невідкладний.
Згідно з документом, передбачається:
- забезпечення виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави
- підвищення ефективності реалізації національних програм щодо розвитку власних Збройних сил України,
- можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.
Відповідно до законопроєкту, іноземні військові підрозділи зможуть взяти участь у:
- багатонаціональних навчаннях Об’єднані Зусилля-2022;
- українсько-американських навчаннях Репід Трайдент-2022;
- українсько-британських навчаннях Козак Мейс-2022;
- багатонаціональних навчаннях Світла Лавина-2022;
- українсько-польських навчаннях Сільвер Сейбер-2022;
- українсько-американських навчаннях Сі Бриз-2022;
- українсько-румунських навчаннях Ріверайн-2022;
- багатонаціональних навчаннях Кленова Арка-2022;
- багатонаціональних навчаннях Вікінг-2022.
Як йдеться у додатку до закону, лише до багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів ЗСУ можуть бути залучені до 19000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, а також до 50 літаків і вертольотів, до 30 кораблів (катерів та суден). Зокрема, від ЗСУ - майже 15000 військовослужбовців, 10 літаків і вертольотів та 10 кораблів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
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